Elle Fanning spielt bei «The Godfather»-Story mit

Die Schauspielerin übernimmt die Rolle der Ali MacGraw.

Es kommt Bewegung in den amerikanischen Filmmarkt. Die Schauspielerin Elle Fanning unterschrieb für die Rolle der Ali MacGraw für den Spielfilm. Fannings Charakter war mit Robert Evans, dem Produktionschef von Paramount, verheiratet.Sie schließt sich dem hochkarätigen Ensemble an, zu dem auch Oscar Isaac als Regisseur Francis Ford Coppola, Jake Gyllenhaal als Robert Evans und Elisabeth Moss als Eleanor Coppola gehören. Die Dreharbeiten werden voraussichtlich in diesem Herbst beginnen. Endeavor Content kümmert sich um den weltweiten Vertrieb des Films, für den es keinen Verleih gibt."Elle ist eine der aufregendsten und vielseitigsten Schauspielerinnen, die es gibt", sagte Levinson in einem Statement. "Ich bin mehr als begeistert, dass sie sich der großartigen Besetzung von «Francis & The Godfather» angeschlossen hat und ihr einzigartiges Talent in den Film einbringen wird."