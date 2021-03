Von Wintersport bis zum «ZDF Magazin Royale»: Gelungener Tag im ZDF

Quotennews

Dazwischen liefen auch die Krimiserien «Der Staatsanwalt» und «SOKO Leipzig» wieder auf hohem Niveau.



Tagsüber war das Programm im ZDF wieder zum größten Teil mit Wintersport gefüllt. Besonders gute Quoten gab es beimfür die Männer-Staffel beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto. Die vier deutschen Athleten liefen hier auf den ersten Rang. Mit 4,13 Millionen Fernsehenden kam die Übertragung auf einen sensationellen Marktanteil von 30,0 Prozent. Auch bei den 0,31 Millionen Jüngeren stand eine herausragende Quote von 11,7 Prozent auf dem Papier. Das Skispringen bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf schloss sich mit 3,32 Millionen Zuschauern stark an. Hier wurden noch hohe 18,0 Prozent Marktanteil ermittelt. Bei 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährigen kam der Sender auf gute 6,8 Prozent Marktanteil.Die Primetime eröffnete schließlichmit einem Publikum von 6,40 Millionen Menschen. Auch wenn die Krimiserie nicht ganz so stark ankam wie in der Vorwoche, waren dem Sender dennoch starke 19,2 Prozent Marktanteil sicher. Bei den 0,64 Millionen aus der jüngeren Zuschauergruppe wurde eine hohe Sehbeteiligung von 7,6 Prozent erzielt.fiel mit 5,20 Millionen Fernsehenden auf 16,4 Prozent zurück. Bei den 0,55 Millionen Jüngeren kam eine gute Quote von 6,5 Prozent zustande.Ab 22.30 Uhr lief dievor 4,76 Millionen Zuschauern. So gefragt war die Satire-Sendung seit Ende Januar nicht mehr gewesen. Dies spiegelte sich auch in einem starken Marktanteil von 19,3 Prozent wider. Mit 1,31 Millionen 14- bis 49-Jährigen holte sich das ZDF eine ausgezeichnete Quote von 18,1 Prozent. Auch dassteigerte sich auf 2,31 Millionen Fernsehende und einen passablen Marktanteil von 11,6 Prozent. Bei den 1,01 Millionen Jüngeren wurden hervorragende 17,2 Prozent Marktanteil ermittelt.