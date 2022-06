TV-Deutschland plant zahlreiche Sondersendungen zum G7-Gipfel

TV-News

Unter anderem zeigt Das Erste zwei Sondersendungen zu Wochenbeginn, das ZDF ist in einem eigenen Studio live vor Ort und auch der Nachrichtensender Welt widmet sich dem Staatstreffen ausführlich.

Auf Schloss Elmau kommen ab Sonntag die sieben Industrienationen Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, USA und Großbritannien sowie die EU zusammen und veranstalten den G7-Gipfel unter der Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Zahlreiche Nachrichtensender widmen sich dem Treffen zwischen dem 26. und 28. Juni ausführlich. Das Erste hat nun zwei Sondersendungen am Montag und Dienstag zu Beginn der Primetime angekündigt. Die Woche beginnt demnach mit einem 15-minütigen, der vom Bayerischen Rundfunk produziert wird und von Christian Nitsche moderiert wird. Am Dienstag stellt sich Olaf Scholz den Fragen von Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr in der Sendung. Auf der Agenda stehen Fragen zum Krieg in der Ukraine, zur Stärkung der NATO und zum Klimaschutz. Auch diese Sendung soll 15 Minuten dauern.Darüber hinaus die ARD den G7-Gipfel vor allem über den Nachrichtenkanal tagesschau 24 zu begleiten. Am Sonntag berichtet man ab 9:00 Uhr durchgehend über die Ankünfte auf Schloss Elmau, informiert im Laufe des Tages kontinuierlich über das Gipfelgeschehen und wird die Ereignisse auch in den Folgetagen begleiten und einordnen. Die Berichterstattung erfolgt in Kooperation mit BR24 und dem ARD-Hauptstadtstudio. Der BR erstellt das Weltbild aus Elmau und produziert mehrere, die auch auf tagesschau24 übertragen werden. Am Sonntagabend um 20:15 Uhr sendet tagesschau24 gemeinsam mit dem ARD-Hauptstadtstudio ein. Auch am Montag und Dienstag sollen weitere Live-Übertragungen folgen, unter anderem von den Pressekonferenzen mit Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden.Auch das ZDF hat Sondersendungen zum G7-Gipfel angekündigt. Der Mainzer Sender überträgt drei-Ausgaben, die erste am Sonntag um 19:10 Uhr, aus einem gläsernen Studio an der Wankbahn bei Garmisch-Partenkirchen mit Blick auf die Zugspitze. Am Montagmorgen ist Kanzler Scholz ab 7:30 Uhr zu Gast imund wird von Dunja Hayali interviewt. In derselben Sendung wird auch USA-Korrespondent Elmar Theveßen zugeschaltet sein. Tags darauf spricht Hayali mit Politikwissenschaftlerin Sarah Pagung und EU-Korrespondentin des ZDF, Anne Gellinek. Außerdem senden die Nachrichtenformate, dasundlive von vor Ort. Online kommen zwei-Ausgaben hinzu.«heute journal»-Moderator Christian Sievers ist wie Hayali für sein abendliches Nachrichtenprogramm ebenfalls im Süden Bayerns zugegen. Auch Wulf Schmiese hat sich für das «heute journal update» auf den Weg nach Süden gemacht. Und auch der Kommentar von ZDF-Chefredakteur Peter Frey zum Gipfel-Abschluss im «heute journal» am Dienstag kommt aus dem gläsernen Studio. Neben den bekannten ZDF-Nachrichtenmarken wird auch die Kindernachrichtensendung «logo!» einen Reporter zum Gipfelort entsenden. Zudem begleiten auch die 3sat-Kultur- und Wissenschaftsredaktionen «Kulturzeit» und «nano» das G7-Treffen und werfen in einer 90-minütigen Live-Sendung einen Blick in die Zukunft mit Krieg, Frieden und Energiewende. 3sat zeigt, live am Montag, 27. Juni 2022, 18.30 Uhr in 3sat.Beim Nachrichtensender Welt startet die Berichterstattung zum G7-Gipfel unterdessen schon am morgigen Samstag ab 8:00 Uhr mit der Sondersendung. Dann stehen im Vorfeld die Ankünfte der Politiker und die geplanten Proteste im Rahmen der Großdemonstration in München im Fokus. Mit Beginn des dreitägigen G7-Gipfels am Sonntag informiert der Sender das Publikum ab 7:00 Uhr in der ganztägigen Livestrecke über alle aktuellen Entwicklungen rund um die Zusammenkunft der Staatsoberhäupter. Der Sender hat dafür fünf Reporter auf Schloss Elmau entsandt, Jan Philipp Burgard, TV-Chefredakteur, meldet sich zusammen mit den Welt-Reportern Franca Lehfeldt, Christina Lewinsky, Lena Mosel und Achim Unser aus einem eigens errichteten Übertragungskulisse. Als Experten sollen vor Ort Wolfgang Ischinger, Botschafter a.D., und Eric Kirschbaum, Journalist u.a. für die ‚Los Angeles Times‘, die Berichterstattung ergänzen.Weiterhin berichtet Welt auch live aus den Protestcamps in Garmisch-Partenkirchen, wo sich die Reporter Lea Zora Freist und Daniel Koop einfinden. Aus München meldet sich Franziska Troger. Schon heute (19:15 Uhr) ist bei Welt die Reportage von Sebastian Plantholtzu sehen.Auch ntv plant zahlreiche ausführliche Nachrichtenstrecken zum G7-Gipfel über die Dauer des Treffens verteilt. Von RTL gab es derweil noch keine Ankündigungen für etwaige-Sendungen am Wochenende beziehungsweise zu Beginn der Woche. Nicht unwahrscheinlich, dass sich dies bis zum Sonntag noch ändern könnte.