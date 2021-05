Sandro Wagner wechselt vorrübergehend zum ZDF

Köpfe

Der DAZN-Experte soll zusammen mit Béla Réthy das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft kommentieren.

Erst Anfang des Monats gab DAZN bekannt, dass man die Zusammenarbeit mit Sandro Wagner auch in Zukunft fortsetzen werde und verlängerte dementsprechend dessen Vertrag mit der Streamingplattform. Doch scheinbar hat der Jugendtrainer der SpVgg Unterhaching besonders viel Spaß am Kommentieren, dass er in der Klubfußball-Pause nicht darauf verzichten möchte.Denn nun gab das ZDF bekannt, dass man sich ebenfalls die Dienste des ehemaligen Nationalspielers sichern konnte. Sandro Wagner wird bei der Europameisterschaft im Juni und Juli das ZDF-EM-Team unterstützen und als Co-Kommentator und Experte bei ausgesuchten Spielen im Einsatz sein. Den ersten Einsatz hat er direkt beim Turnierstart der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich am 15. Juni, wenn er an der Seite von Béla Réthy zu hören und zu sehen sein wird. Am Tag zuvor gibt er im ZDF bereits seine Einschätzung für das anstehende Spiel aus dem EM-Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann freut sich über die Verpflichtung: „Wir werden in unseren Live-Übertragungen von der UEFA EURO 2020 verstärkt mit Co-Kommentatoren agieren. Sandro Wagner besticht mit seiner brillanten Analyse des Spielgeschehens." Auch Wagner zeigt sich hocherfreut beim Turnier mitwirken zu dürfen: „Bei dieser EM im ZDF als Experte dabei zu sein, ist eine großartige Sache für mich. Ich freue mich total, gleich zum Auftakt das Topspiel Frankreich gegen Deutschland begleiten zu dürfen."