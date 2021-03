Plattform für regionale Künstler: «Pierre M. Krause Show» unterstützt

TV-News

Die nächsten sechs Folgen des Late-Night-Formats werden deshalb im Tollhaus in Karlsruhe produziert.

Seit Monaten ist es um die Kunst- und Kultur-Branche nicht gut bestellt, es dürfen keine Konzerte stattfinden, Clubs stehen leer.möchte deshalb der Branche unter die Arme greifen und setzt in den kommenden sechs Folgen auf Künstler und Kulturschaffende aus der Region. Zudem werden die Sendungen nicht wie gewohnt im Studio produziert, sondern stammen aus dem Tollhaus in Karlsruhe, einem der Kulturbetriebe, die aktuell keine Veranstaltungen abhalten dürfen.Unter dem Motto #Zusammenhalten treten die Musikduos "Lumpenpack" (Stuttgart und Heidelberg), "Suchtpotenzial" (Ulm), und "Parallel" (Stuttgart), die Sängerin/Gitarristin "listentojules" (Mannheim), das Comedy Duo "Oropax" (Freiburg), der Magier Florian Zimmer (Ulm), das Musikprojekt "Glockenbach/Clock Clock" (Mannheim/Speyer) sowie der Seifenblasenkünstler David Friedrich (Bruchsal) auf.Ab heute Abend, 18. März, ist die neueste Ausgabe der Sendung ab 21 Uhr in der ARD Mediathek abrufbar. Im linearen Fernsehen erfolgt die Ausstrahlung am 21. März um 23:20 Uhr im SWR Fernsehen. Die übrigen Sendungen laufen im Wochenrhythmus, wobei sie vorab immer donnerstags online zu sehen sind. Am Ostersonntag ist allerdings kein Sendetermin geplant.