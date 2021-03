Apple schnappt sich Nobelpreisträgerin Yousafzai

US-Fernsehen

Der Apple-Streamingdienst und Malala Yousafzai werden gemeinsame Projekte umsetzen.

Die Streaming-Abteilung von Apple arbeitet nun mit der Nobelpreisträgerin Malala Yousafzai zusammen, wie das Unternehmen gekannt gab. Die zwei Parteien werden für AppleTV+ Dramen, Comedy- und Kinderserien produzieren. Auch Dokumentationen und Animationsfilme soll der weltweit verfügbare Streamingdienst bekommen.„Ich glaube an die Kraft von Geschichten, die Familien zusammenbringen, Freundschaften schmieden, Bewegungen aufbauen und Kinder zum Träumen inspirieren“, sagt Malala Yousafzai. „Und ich könnte mir keinen besseren Partner als Apple wünschen, der dabei hilft, diese Geschichten zum Leben zu erwecken. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, Frauen, junge Menschen, Schriftsteller und Künstler dabei zu unterstützen, die Welt so zu reflektieren, wie sie sie sehen.“Im Alter von 16 Jahren veröffentlichte Malala ihren Memoiren-Bestseller „I Am Malala“. Seitdem hat sie zwei weitere Bücher geschrieben, die Hauptrolle in einem Dokumentarfilm über ihr frühes Leben gespielt und Assembly gegründet, eine digitale Publikation für Mädchen und junge Frauen, die auf Apple News verfügbar ist. Seit dem Start im Jahr 2018 hat Assembly Geschichten von jungen Frauen aus mehr als 100 Ländern und in über 20 Sprachen veröffentlicht.