Toggo Radio dehnt Programm aus

Zusätzlich wird es an Silvester eine 24-Stunden-Show geben, die den Jahreswechsel rund um den Globus feiern wird.

Erst im Sommer startete das Toggo Radio aus dem Hause Super RTL sein Programm mit der Morningshowund der Nachrichtensendung. Nun wurde das Programm um eine Nachmittagsshow erweitert. Die Live-Sendungwird montags bis freitags von 14:30 bis 18:30 Uhr ausgestrahlt und soll Kindern wie ihren Eltern „eine große Pause für Zuhause“ bieten, wie es in einer Mitteilung der Mediengruppe RTL heißt. Moderiert wird die Sendung von Jonas Himmel, der bereits aus derbekannt ist, und Beatrice Hoffmann, die zuvor bei Antenne Düsseldorf am Mikrofon saß.Das Moderatorenduo gibt täglich abwechslungsreiche Ideen zum Nachmachen ihren Hörern an die Hand. Beim interaktiven „Duell des Tages“ können die jungen Hörer mit Himmel und Hoffmann mitgeraten, mitgespielt und mitgelacht werden, wie z.B. beim „verrückten Radio Rückwärtssong-Raten“ oder bei den Klassikern „Wahrheit oder Pflicht“ und „Stadt, Land, Toggo“. In der „Toggo Radio Musikwerkstatt“ soll sich alles um das Thema Musik drehen, denn neben interessanten Infos zu Künstlern auch Neuvorstellungen gibt es Interviews mit den angesagten Musikstars.An Silvester haben sich die Programmplaner etwas Besonderes ausgedacht, denn der letzte Tag des Jahres wird komplett ausgenutzt. In einer 24-Stunden-Livesendung wird der Jahreswechsel in jeder Zeitzone mit einem eigenen Countdown in der jeweiligen Landessprache gefeiert. Im Anschluss daran wird ein Musiktitel aus diesem Land gespielt. Los geht es um 11 Uhr deutscher Zeit mit dem Gongschlag in Samoa und den Weihnachtsinseln.