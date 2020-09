Joyn geht ins Internat

TV-News

Die Fictionserie ist fast ausschließlich mit bekannten Social-Media-Größen besetzt.

© Joyn/benrashots Ab 15. Oktober neu bei Joyn: «Das Internat».

Der Streamingdienst Joyn von ProSiebenSat.1 und Discovery baut sein Portfolio an Original-Serien aus und wird ab dem 15. Oktober die Produktionstreamen. Besetzt ist der Stoff fast ausschließlich mit Künstlern, die durch ihre Social-Media-Aktivitäten bekannt sind. YouTuber Nathan Goldblat (nathan.goldblat), NikaSofie (nikasofie) und Musiker Mario Novembre (marionovembre) mischen mit. In der Rolle der Direktorin ist TV-Moderatorin Sonya Kraus zu sehen.Thomas Münzner, Director Content Acquisition & Original Production bei Joyn: "Für «Das Internat» setzen wir bewusst auf einen reichweitenstarken Cast, der in der jungen Zielgruppe sehr beliebt ist. Das Format ist innovativ und frisch - und passt aus diesen Gründen hervorragend zu Joyn. Wir sind stolz mit «Das Internat» eine weitere, hochwertige Serie anbieten zu können, die in der Lebenswelt der Generation Z spielt."Die Sendung ist eine Produktion der Pantaflix Studios und besteht zunächst aus zwölf Episoden. Immer zwei Stück werden pro Woche freigeschaltet. Die Serie steht allen Joyn-Nutzern im gebührenfreien Bereich zur Verfügung. Im Internat, das das Zentrum der Handlung ist, geht es nach den Ferien direkt wild los: Asbest in den Schlafsälen des Internats sorgt gleich zu Beginn des neuen Schuljahres für ordentlich Wirbel- Nun müssen Zimmer doppelt und teilweise sogar gemischt belegt werden. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre soll dieses Jahr aufgrund der Renovierungskosten nun auch das Sommerfest ausfallen.