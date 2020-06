20 Jahre «FilmDebüt im Ersten»: Das ist das Jubiläumsprogramm

TV-News

Im Ersten gibt es diesen Sommer zwölf Filme bemerkenswerter, junger Talente zu sehen. One wiederum nimmt das Jubiläum zum Anlass, auf die Anfänge großer Namen zu blicken.

Sehenswerte 'Wiederholungen' in der Mediathek Vom 15. August bis zum 30. September 2020 lässt sich noch einmal Helene Hufnagels Generationenporträt «Einmal bitte alles» in der ARD-Mediathek abrufen. Vom 22. August bis zum 5. September kann Max Zähles «Schrotten» mit Frederick Lau gestreamt werden. Und vom 5. September bis zum 12. September ist Michaela Kezeles «Die Brücke am Ibar» wieder in der Mediathek.

Seit nunmehr 20 Jahren zeigt Das Erste unter der DachmarkeFilme junger Regie- und Drehbuchtalente – stets mit der Hoffnung, so ihre Debütwerke einem breiten Publikum vorstellen zu können. Die Jubiläumsstaffel startet am 18. August 2020. Ab dann gibt es sechs Wochen lang immer dienstags (zumeist ab 22.45 Uhr) einen Doppelpack an Filmen zu sehen. Zum Auftakt stehen auf dem Programmplan Eva Trobischs international beachtetes Vergewaltigungsdramamit Aenne Schwarz und Andreas Döhler sowie die Romanadaptionvon İlker Çatak.Am 25. August 2020 folgt ein Doppelpack, bestehend aus der Mediensatirevon Julia Langhof sowie Nick Baker-Monteys' Senioren-Roadmovie. Am 1. September zeigt Das Erste derweil Isa Prahls prominent besetztes Familien- und Abschottungsdramamit Bjarne Mädel, Emma Bading, Louis Hofmann und Janina Fautz sowie Susan Gordanshekans Beziehungsdramamit Pegah Ferydoni.Eine Woche später stehen, ein lesbisches Romantikdrama von Ali Hakim, und das Mutter-Tochter-Dramavon Julia Ziesche auf dem Zettel. Oliver Kienles Psychothrillerund Nadine Keilsfolgen am 15. September. In der Folgewoche zeigt Das Erste Kerstin Poltesund Mia Spenglersmit Kim Riedle als Reality-TV-Sternchen.Der Digitalsender One wiederum zeigt anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Programmfensters eine von den Debüt-Redaktionen in den Landesrundfunkanstalten zusammengestellte Retrospektive: Darin werden ab dem 18. Juli 2020 immer samstags ab etwa 21.45 Uhr fünf Wochen lang jeweils zwei Frühwerke großer deutscher Regietalente präsentiert. Auf dem Zettel stehen (in dieser Reihenfolge):von «Das Tagebuch der Anne Frank»-Regisseur Hans Steinbichler,von «Toni Erdmann»-Regisseurin Maren Ade,von Matthias Luthardt («Die große Evolution»),von Franziska Meletzky («Aenne Burda – Die Wirtschaftswunderfrau»),von «Die Blumen von gestern»-Regisseur Chris Kraus,von Jan Schomburg («Vor der Morgenröte»),von «Deutschland 86»-Regisseur Florian Cossen,von «Rufmord»-Regisseurin Viviane Andereggen, die kammerspielartige Kapitalismussatirevon Johannes Naber («Das kalte Herz») undvon Thomas Stuber («In den Gängen»).