Kino-News

«Superman: Man of Tomorrow» kommt 2027 in die Kinos

von

Der erste Teil von James Gunn spielte über 600 Millionen US-Dollar ein.

Der Mann aus Stahl hebt wieder ab: James Gunns Superman-Film bekommt eine Fortsetzung. Das Sequel trägt den Titel «Superman: Man of Tomorrow» und soll am 9. Juli 2027 weltweit in die Kinos kommen. Das gab Regisseur und DC-Studios-Co-Chef Gunn über die Plattform X bekannt  inklusive eines Comic-Bildes, das Superman an der Seite von Lex Luthor in dessen ikonischem Warsuit zeigt.

Damit ist klar: Auch in der Fortsetzung wird Lex Luthor die zentrale Bedrohung sein. Im DC-Comic-Universum entwickelt Luthor den Hightech-Anzug, um auf Augenhöhe mit Superman kämpfen zu können. Bereits im ersten Teil hatte er versucht, den Helden mithilfe eines Klons zu besiegen  nun scheint er selbst zur direkten Konfrontation zu rüsten.

Das Vertrauen in die Reihe ist groß: Warner Bros. Discovery-CEO David Zaslav kündigte schon im August an, dass Gunn erneut das Drehbuch schreiben und die Regie übernehmen wird. Der erste Superman-Film mit David Corenswet in der Hauptrolle war ein Erfolg und spielte weltweit über 600 Millionen US-Dollar ein. Mit dem Sequel will das Studio den eingeschlagenen Kurs eines umfassenden Reboots des DC-Universums konsequent fortsetzen.

Die Erwartungen sind hoch: «Man of Tomorrow» soll nicht nur die Geschichte von Clark Kent und Lois Lane vertiefen, sondern auch den Grundstein für weitere Verbindungen im neuen DC-Kinouniversum legen. Für Fans bedeutet der Starttermin 2027 eine zweijährige Wartezeit  doch die ersten Hinweise deuten darauf hin, dass es sich lohnen dürfte.



Kurz-URL: qmde.de/164285
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelSWR-Sprecher bestätigt: Egli kommt wieder ins Erste nächster ArtikelPeacock verlängert neue Comedy «The Paper» um eine zweite Staffel
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Werbung

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

Kino-News Uwe Boll dreht zwei Fortsetzungen zu Paramount+-Hit «First Shift» Kino-News Amazon MGM Studios bringt Melania-Trump-Doku «Melania» ins Kino Kino-News Warner Bros. verlängert Verträge mit der Führungsetage Kino-News «Heat 2» wandert von Warner Bros. zu Amazon MGM Kino-News Warner Bros. sichert Karoline Herfurth, Christopher Doll und Monika Fässler Kino-News «Frankenstein» startet zu Halloween im Kino Kino-News «The Simpsons 2» kommt 2027 ins Kino

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung