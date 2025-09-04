«Superman: Man of Tomorrow» kommt 2027 in die Kinos

Kino-News

Der erste Teil von James Gunn spielte über 600 Millionen US-Dollar ein.

Man of Tomorrow. In theatres July 9, 2027. pic.twitter.com/hegJEuRMTk — James Gunn (@JamesGunn) September 3, 2025

Der Mann aus Stahl hebt wieder ab: James Gunns Superman-Film bekommt eine Fortsetzung. Das Sequel trägt den Titelund soll am 9. Juli 2027 weltweit in die Kinos kommen. Das gab Regisseur und DC-Studios-Co-Chef Gunn über die Plattform X bekannt  inklusive eines Comic-Bildes, das Superman an der Seite von Lex Luthor in dessen ikonischem Warsuit zeigt.Damit ist klar: Auch in der Fortsetzung wird Lex Luthor die zentrale Bedrohung sein. Im DC-Comic-Universum entwickelt Luthor den Hightech-Anzug, um auf Augenhöhe mit Superman kämpfen zu können. Bereits im ersten Teil hatte er versucht, den Helden mithilfe eines Klons zu besiegen  nun scheint er selbst zur direkten Konfrontation zu rüsten.Das Vertrauen in die Reihe ist groß: Warner Bros. Discovery-CEO David Zaslav kündigte schon im August an, dass Gunn erneut das Drehbuch schreiben und die Regie übernehmen wird. Der erste Superman-Film mit David Corenswet in der Hauptrolle war ein Erfolg und spielte weltweit über 600 Millionen US-Dollar ein. Mit dem Sequel will das Studio den eingeschlagenen Kurs eines umfassenden Reboots des DC-Universums konsequent fortsetzen.Die Erwartungen sind hoch: «Man of Tomorrow» soll nicht nur die Geschichte von Clark Kent und Lois Lane vertiefen, sondern auch den Grundstein für weitere Verbindungen im neuen DC-Kinouniversum legen. Für Fans bedeutet der Starttermin 2027 eine zweijährige Wartezeit  doch die ersten Hinweise deuten darauf hin, dass es sich lohnen dürfte.