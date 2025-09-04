«Superman: Man of Tomorrow» kommt 2027 in die Kinos

Damit ist klar: Auch in der Fortsetzung wird Lex Luthor die zentrale Bedrohung sein. Im DC-Comic-Universum entwickelt Luthor den Hightech-Anzug, um auf Augenhöhe mit Superman kämpfen zu können. Bereits im ersten Teil hatte er versucht, den Helden mithilfe eines Klons zu besiegen nun scheint er selbst zur direkten Konfrontation zu rüsten.
Das Vertrauen in die Reihe ist groß: Warner Bros. Discovery-CEO David Zaslav kündigte schon im August an, dass Gunn erneut das Drehbuch schreiben und die Regie übernehmen wird. Der erste Superman-Film mit David Corenswet in der Hauptrolle war ein Erfolg und spielte weltweit über 600 Millionen US-Dollar ein. Mit dem Sequel will das Studio den eingeschlagenen Kurs eines umfassenden Reboots des DC-Universums konsequent fortsetzen.
Die Erwartungen sind hoch: «Man of Tomorrow» soll nicht nur die Geschichte von Clark Kent und Lois Lane vertiefen, sondern auch den Grundstein für weitere Verbindungen im neuen DC-Kinouniversum legen. Für Fans bedeutet der Starttermin 2027 eine zweijährige Wartezeit doch die ersten Hinweise deuten darauf hin, dass es sich lohnen dürfte.
Man of Tomorrow. In theatres July 9, 2027. pic.twitter.com/hegJEuRMTk— James Gunn (@JamesGunn) September 3, 2025
