Nikki Glaser moderiert die Golden Globes

Die nächste Verleihung findet Anfang Januar 2025 in Los Angeles statt.

CBS gab heute bekannt, dass die Emmy-nominierte Komikerin und Schauspielerin Nikki Glaser die, die erste große Preisverleihungsshow der Saison, moderieren wird. „Ich bin absolut begeistert, die Golden Globes zu moderieren. Es ist einer meiner Lieblingsabende im Fernsehen und jetzt bekomme ich einen Platz in der ersten Reihe (eigentlich muss ich von der Bühne aus moderieren)“, sagte Glaser. „Die Golden Globes sind nicht nur ein großer Abend für Fernsehen und Film, sondern auch für Comedy. Es ist eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen das Showbusiness nicht nur erlaubt, sondern sogar ermutigt, liebevoll verspottet zu werden (zumindest hoffe ich das). (Gott, ich hoffe es). Es ist ein aufregender, aber auch herausfordernder Auftritt, weil er live, unvorhersehbar und vor den größten Stars Hollywoods stattfindet (die vielleicht auch betrunken neben ihren Ex-Freunden sitzen)“.„Nikki Glaser bringt eine frische und unvergleichliche Offenheit in ihre Comedy und zu den Golden Globes“, sagte Jay Penske, Präsident und CEO von Dick Clark Productions und Penske Media Corporation. „Ihr unverblümter Stil machte sie zu einer naheliegenden und überzeugenden Wahl als Gastgeberin der diesjährigen Veranstaltung. Wir hoffen, dass dies die erste von vielen Golden Globes sein wird, bei denen Nikki unser CBS-Publikum und unsere Zuschauer auf der ganzen Welt überraschen und begeistern wird“.„Nikki Glaser ist ein komödiantisches Kraftpaket, dessen kühner und ungefilterter Humor perfekt zu den Golden Globes passt“, sagte Helen Hoehne, Präsidentin der Golden Globes. "Sie wird eine einzigartige Energie und Spontaneität in die Show bringen, die das Publikum den ganzen Abend lang unterhalten wird.„Die Golden Globes haben eine reiche Geschichte als Abend des unterhaltsamen und provokanten Humors“, sagte George Cheeks, Büro des CEO von Paramount Global und Präsident und CEO von CBS. „Nikki Glaser ist eine komödiantische Kraft, die mit ihrer witzigen, frechen und respektlosen Comedy dieses Erbe fortführen und die Sondersendung weiterhin als unverzichtbares Ereignis auf CBS etablieren wird.“