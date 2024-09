«The Sack Exchange» entsteht

US-Fernsehen

Die ESPN-Dokumentation berichtet über die Defensivreihe der New York Jets.

ESPN teilte mit, dass es grünes Licht für die Produktion vongegeben hat, der neuesten Folge der Peabody- und Emmy-prämierten Serie «30 for 30». Der Film unter der Regie von Ken Rodgers («The Tuck Rule») und James Weiner («SEC Storied: Saturday Night Lights») wirft einen nostalgischen Blick zurück auf die sensationelle Defensive Line der New York Jets aus den 1980er Jahren, eine Gruppe überlebensgroßer Persönlichkeiten, die nicht nur Quarterbacks in Angst und Schrecken versetzten, sondern auch eine ganze Stadt mit ihrem extravaganten Stil und ihrem unerbittlichen Einsatz in ihren Bann zogen.Die rekordverdächtige Defense der Jets wurde von dem dynamischen und frechen Quartett Marty Lyons, Abdul Salaam, Joe Klecko und Mark Gastineau angeführt und erhielt den Beinamen „The New York Sack Exchange“. Gemeinsam nahmen sie die Football-Welt mit auf eine Achterbahnfahrt, bei der sie sowohl große Höhen als auch unvorstellbare Tiefen auf und neben dem Spielfeld erlebten. Der Film befasst sich mit den Triumphen, dem Verrat und den anhaltenden Fehden, die diese ikonische Einheit kennzeichneten, und bietet eine intellektuelle und emotionale Erkundung einer Bruderschaft, die das intensive Rampenlicht, unter dem sie einst glänzte, kaum überlebte.„Während wir uns auf eine weitere NFL-Saison vorbereiten und den New York Jets in diesem Jahr große Aufmerksamkeit zuteil wird, bietet «The Sack Exchange» eine zeitgemäße Reflexion über den Kampfgeist, die Teamarbeit und die Leidenschaft, die dieses Team ausgemacht haben“, sagte Marsha Cooke, Vizepräsidentin und Executive Producer, ESPN Films. „Dieser Film feiert nicht nur das Vermächtnis einer der kultigsten Defenses in der Geschichte der NFL, sondern erinnert auch an den unvergänglichen Geist des Football. Wir freuen uns, unseren Zuschauern dieses fesselnde Kapitel der Sportgeschichte in einer Zeit näher zu bringen, in der das Interesse an diesem Spiel seinen Höhepunkt erreicht hat.“