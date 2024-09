Wrestling-Serie «Mr. McMahon» startet am 25. September

US-Fernsehen

Die sechsteilige Netflix-Serie schildert den Aufstieg und Fall von Vince McMahon, dem kontroversen Geschäftsmann und Mitbegründer der WWE.

Der Streamingdienst Netflix hat die Premiere vonfür den 25. September 2024 angekündigt. Die sechsteilige Serie schildert den Aufstieg und Fall von Vince McMahon, dem kontroversen Geschäftsmann und Mitbegründer der WWE. Von seiner Umwandlung der WWE von einem kleinen, regionalen Unternehmen in ein globales Unterhaltungsunternehmen bis hin zu den brisanten Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens, die schließlich zu seinem Rücktritt führten, bietet diese sechsteilige Serie einen tiefen Einblick in McMahons Leben und sein dauerhaftes Franchise.Aus über 200 Stunden Interviews mit McMahon selbst (vor seinem Rücktritt), seinen Familienmitgliedern, Geschäftspartnern und einigen der bekanntesten Namen der Wrestling-Geschichte sowie den Journalisten, die McMahons Anschuldigungen aufgedeckt haben, präsentieren Filmemacher Chris Smith («Tiger King») und ausführender Produzent Bill Simmons («30 for 30») einen schonungslosen Blick auf eine der rätselhaftesten Figuren der Sportunterhaltung.„Das Ziel hinter «Mr. McMahon» war es, den Vorhang zu lüften und den wahren Vince McMahon zu enthüllen, der sich hinter der Persona verbirgt, die er der Welt präsentiert. Im Laufe der vierjährigen Produktionszeit entwickelte sich die Geschichte auf wirklich schockierende Weise und gipfelte in einigen extrem erschütternden Anschuldigungen. Das Endprodukt ist ein aufschlussreicher Dokumentarfilm, der unserer Meinung nach ein reichhaltiges und nuanciertes Porträt dieses Mannes und des komplexen Vermächtnisses, das er hinterlassen hat, bietet.“