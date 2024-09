«Scare Tactics» debütiert im März

US-Fernsehen

Die Neuauflage der früheren Show wird für USA Network produziert. Zum Auftakt läuft die Show auch auf weiteren Sendern.

, die Comedy-Horror-Show, die von Jordan Peele und Monkeypaw Productions neu aufgelegt wurde, wird am Freitag, den 4. Oktober um 22.00 Uhr auf USA Network Premiere haben. Die Episode wird auch gleichzeitig auf Bravo, SYFY und E! ausgestrahlt. Dieser Neustart verwandelt ahnungslose Menschen in die Hauptfiguren ihrer eigenen Horrorfilme in einer filmischen Annäherung an das Konzept der versteckten Kamera.Die Serie wird von Flip moderiert, einem gespenstischen Teenager, der von Horrorfilmen besessen und von der menschlichen Angst fasziniert ist. Mit verdrehtem Vergnügen entwirft Flip schreckliche Filmszenarien und lässt echte Menschen in die Hauptrollen schlüpfen. In jeder Folge stellen hinterhältige Scherzkekse Freunden und Familienmitgliedern, den so genannten Zielpersonen, urkomische Szenarien vor, in denen die Grenzen zwischen Realität, Horror und Komödie verschwimmen. Von einer zwanglosen Dinnerparty, die unerwartet eine kannibalistische Wendung nimmt, bis hin zu einem frisch verheirateten Paar, das stolze Eltern von etwas ... weniger als Menschlichem ist, werden die Zielpersonen eine irreale Entscheidung nach der anderen treffen, während die Zuschauer lachen, springen und atemlos nach mehr verlangen.Jeder kann zur Zielscheibe werden, auch die WWE-Superstars „The New Day“, als sich eine scheinbar alltägliche Promo-Möglichkeit mit Cody Rhodes in ein erschreckendes paranormales Ereignis verwandelt. Jordan Peele, Win Rosenfeld und Jamal Watson sind ausführende Produzenten für Monkeypaw Productions. Scott Hallock ist ausführender Produzent für WMTI Productions, Inc. Elan Gale fungiert als ausführender Produzent und Showrunner. Das Format «Scare Tactics» ist Eigentum von WMTI Productions, Inc. «Scare Tactics» wird von Universal Television Alternative Studio, einer Abteilung der Universal Studio Group, in Zusammenarbeit mit Monkeypaw Productions und WMTI Productions, Inc. produziert.