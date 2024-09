«Wizards Beyond Waverly Place» startet vor Halloween

US-Fernsehen

Raven-Symone und Danielle Fishel führen Regie, wie Disney bekannt gab.

, eine Fortsetzung der Emmy preisgekrönten Serie «Wizards of Waverly Place», feiert mit zwei Episoden am Dienstag, 29. Oktober, um 20.00 Uhr auf Disney Channel Premiere. Die ersten acht Episoden werden am nächsten Tag, Mittwoch, 30. Oktober, auf Disney+ und Disney Channel On Demand verfügbar sein. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass Raven-Symoné («Raven's Home») und Danielle Fishel («Girl Meets World») bei den Episoden der ersten Staffel Regie führen werden.Die Serie folgt dem erwachsenen Justin Russo, der sich entschieden hat, ein normales, sterbliches Leben mit seiner Familie, Giada, Roman und Milo, zu führen. Als Justins Schwester Alex die hilfesuchende Billie zu sich nach Hause bringt, erkennt Justin, dass er seine magischen Fähigkeiten wieder auffrischen muss, um die angehende Zauberin zu betreuen und gleichzeitig seine alltäglichen Pflichten zu bewältigen - und die Zukunft der Welt der Zauberer zu sichern.In der Serie spielen David Henrie (als Justin Russo), Janice LeAnn Brown (als Billie), Alkaio Thiele (als Roman Russo), Max Matenko (als Milo Russo), Taylor Cora (als Winter) und Mimi Gianopulos (als Giada Russo) mit. Selena Gomez (als Alex Russo) wird in der ersten Folge einen Gastauftritt haben.Jed Elinoff und Scott Thomas fungieren als Autoren und ausführende Produzenten, zusammen mit den ausführenden Produzenten Gary Marsh, Jonas Agin, Gomez und Henrie. Andy Fickman führte beim Pilotfilm Regie und war ausführender Produzent und wird bei mehreren Episoden Regie führen.