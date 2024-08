«Napoleon» läuft jetzt 48 Minuten länger

Kino-News

Der Streamingdienst AppleTV+ hat die Regie-Version von Ridley Scott veröffentlicht.

Apple Original Films hat bekannt gegeben, dass Ridley Scottsmit 48 Minuten neuem, noch nie gezeigtem Filmmaterial aus dem Oscar-nominierten historischen Action-Epos ab sofort weltweit auf Apple TV+ zum Streamen verfügbar ist.«Napoleon: The Director's Cut» zeigt Joaquin Phoenix in der Rolle des französischen Kaisers und Militärführers. Der Film ist ein frischer und persönlicher Blick auf Napoleons Ursprünge und seinen schnellen, rücksichtslosen Aufstieg zum Kaiser, betrachtet durch das Prisma seiner süchtig machenden und oft unbeständigen Beziehung zu seiner Frau und einzigen wahren Liebe, Josephine, gespielt von Vanessa Kirby. Der Director's Cut vertieft die Entstehungsgeschichte von Josephine und bietet extravagantere Kostüme, neue, überlebensgroße Sets und die bisher unveröffentlichte Szene der Schlacht von Marengo. Das Publikum erfährt auch mehr Details über Napoleons Untergang, von seinem versuchten Attentat bis hin zu seiner gescheiterten Invasion in Russland.«Napoleon» ist eine Produktion der Apple Studios in Zusammenarbeit mit Scott Free Productions: The Director's Cut“ ist eine Produktion der Apple Studios in Zusammenarbeit mit Scott Free Productions und wird von Kevin J. Walsh, Mark Huffam und Phoenix produziert, wobei Michael Pruss und Aidan Elliott als ausführende Produzenten fungieren.