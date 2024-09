Rettet «My Lady Jane»!

Debatte

von Aga 03. September 2024, 11:19 Uhr

In einem Gastbeitrag wünschen sich die Fans der Amazon-Serie eine Fortsetzung. Auch ein Streaming-Event wurde zwischenzeitlich durchgeführt.

Nach nur einer Staffel hat Amazon Prime Video die beliebte Serie «My Lady Jane» überraschend abgesetzt. Diese Entscheidung hat bei den Fans weltweit für Empörung und Enttäuschung gesorgt. Die Serie, die durch ihre einzigartige Mischung aus Humor, Witz und tiefgründigen Themen wie Akzeptanz und Verständnis schnell eine leidenschaftliche und treue Fangemeinde aufgebaut hat, wurde trotz ihres Erfolgs – einschließlich einer Bewertung von 94 Prozent auf Rotten Tomatoes und über 300 Millionen gestreamter Minuten – eingestellt.«My Lady Jane» ist eine historische Dramaserie mit Elementen von Fantasy und Humor. Die Geschichte dreht sich um Lady Jane Grey, eine historische Figur aus dem 16. Jahrhundert, die in einer alternativen Realität lebt, in der nichts so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Die erste Staffel der Serie kann weiterhin auf Prime Video gestreamt werden: My Lady Jane auf Amazon Prime Video.Die Bekanntgabe der Absetzung von «My Lady Jane» auf X (vormals Twitter) führte zu erheblichem Engagement, wobei die entsprechende Nachricht inzwischen über 5,5 Millionen Aufrufe erzielt hat – ein deutliches Zeichen für das weit verbreitete Interesse an der Serie. Unmittelbar nach der Ankündigung formierte sich eine Welle der Unterstützung für die Serie. Auf X sind die Hashtags #SaveMyLadyJane und #RenewMyLadyJane in mehreren Ländern im Trend, und die Fans organisieren internationale Aktionen, um die Serie wieder in den Fokus zu rücken. Ein Highlight dieser Bemühungen war ein internationaler Serienmarathon, der am Samstag, den 24. August, durchgeführt wurde.Die Fan-Kampagne gewinnt immer mehr an Fahrt. Eine Petition zur Rettung der Serie, die hier zu finden ist, hat bereits in kürzester Zeit Tausende von Unterschriften gesammelt. Angesichts des starken und wachsenden Rückhalts für die Serie könnte eine verstärkte Medienberichterstattung eine entscheidende Rolle bei der Wiederbelebung von «My Lady Jane» spielen. Die Fans haben deutlich gemacht, dass sie nicht bereit sind, die Serie kampflos aufzugeben. Mit der Unterstützung durch die Medien könnte noch mehr Aufmerksamkeit auf diese wichtige Kampagne gelenkt werden.Das Engagement der Fans zeigt, dass sie fest entschlossen sind, «My Lady Jane» zurückzubringen. Wenn die Medien diesen Einsatz unterstützen, könnte das den entscheidenden Unterschied machen. Es gibt bereits zahlreiche Beispiele für Serien, die dank des Engagements ihrer Fangemeinde eine zweite Chance erhalten haben – und die Fans von «My Lady Jane» hoffen, dass ihre Geschichte ebenfalls ein Happy End findet.Für weitere Informationen oder Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Wir hoffen, dass Sie diese Bewegung unterstützen und uns helfen können, «My Lady Jane» wieder auf die Bildschirme zu bringen.Zudem dient die Website Save My Lady Jane als zentrale Anlaufstelle für die Organisation und Verbreitung von Informationen.