«TV on the Edge»: CNN erforscht das Fernsehen

US-Fernsehen

Ab Ende September werden die Genres der Unterhaltung vorgestellt.

CNN untersucht indie einflussreichsten Momente der Fernsehgeschichte und erforscht, wie wichtige kulturelle Ereignisse eine Generation von Zuschauern beeinflusst haben. Die vierteilige CNN-Originalserie wird am Sonntag, den 22. September um 21 Uhr auf CNN Premiere haben.Jede Folge nimmt einen anderen TV-Moment - sei es aus einer Sitcom, einem Drama oder einem Live-Event - als Ausgangspunkt, um wichtige und tiefgreifende Themen unserer Kultur zu untersuchen. Mit nie zuvor gehörten Details von denjenigen, die dabei waren, und Kommentaren von Prominenten, TV-Insidern, Politikern, Journalisten, Komikern und Kulturkritikern zeigt die Serie die Macht des Fernsehens, das Vermächtnis dieser ikonischen Ereignisse und die Auswirkungen, die sie auf unser Leben haben.„Anknüpfend an unseren Erfolg mit CNN-Original-Serien, die Popkultur und Fernsehgeschichte beleuchten, ist «TV On the Edge» ein neuer Ansatz für das Genre und umarmt die Nostalgie dieser ikonischen Momente, die noch lange nach ihrer ersten Ausstrahlung nachhallen“, sagte Amy Entelis, Executive Vice President of Talent, CNN Originals und Creative Development bei CNN Worldwide.Zu den bahnbrechenden Momenten, die in «TV On the Edge» erforscht werden, gehört der Angriff von Vizepräsident Dan Quayle auf die Fernsehserie «Murphy Brown» wegen ihrer Darstellung der alleinerziehenden Mutterschaft. Zum ersten Mal gibt es ein Wiedersehen zwischen Candice Bergen, der fünffachen Emmy-Gewinnerin für ihre Darstellung der Murphy Brown, und der mit dem Emmy ausgezeichneten Murphy Brown-Showrunnerin Diane English, dem Autor Korby Siamis und dem Regisseur Barnet Kellman. In einer weiteren Folge ist das bahnbrechende Team hinter Ellen DeGeneres' Sitcom-Hit «Ellen» und der mit Spannung erwarteten Coming-Out-Episode zu sehen, die mehr als 40 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen verfolgten. Von Kanye Wests berüchtigtem Moment im Jahr 2005 während des NBC-Konzerts für die Hurrikanhilfe bis hin zu Oprah Winfreys Enthüllung ihres Gewichtsverlusts im Jahr 1988 in ihrer kultigen Talkshow - diese und weitere Ereignisse werden in «TV On the Edge» aufgedeckt. «TV on the Edge» wird von Eric Johnson produziert. Amy Entelis und Katie Hinman sind ausführende Produzenten für CNN Studios.