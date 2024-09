Nicole-Kidman-Serie geht Ende Oktober weiter

US-Fernsehen

Paramount+ kündigte die zweite Staffel von «Lioness» an.

Paramount+ teilte mit, dass die zweite Staffel der Original-Dramaserieam Sonntag, den 27. Oktober mit zwei Episoden exklusiv auf Paramount+ in den USA und den internationalen Märkten, in denen der Dienst verfügbar ist, Premiere haben wird. Der Spionagethriller von Oscar-Nominee Taylor Sheridan wird derzeit in Texas gedreht. Das Format ist mit einem Staraufgebot besetzt, darunter die Hauptdarstellerin und ausführende Produzentin Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez und der für den Emmy nominierte Michael Kelly, sowie Oscar-Preisträger Morgan Freeman und Oscar- und Emmy-Preisträgerin und ausführende Produzentin Nicole Kidman. Die Serie wird von MTV Entertainment Studios und 101 Studios exklusiv für Paramount+ produziert.Während der Kampf der CIA gegen den Terror näher an die eigenen vier Wände heranrückt, heuern Joe (Saldaña), Kaitlyn (Kidman) und Byron (Kelly) eine neue Lioness-Agentin an, um eine bisher unbekannte Bedrohung zu infiltrieren. Während der Druck von allen Seiten wächst, ist Joe gezwungen, sich mit den tiefgreifenden persönlichen Opfern auseinanderzusetzen, die sie als Leiterin des Lioness-Programms gebracht hat. In der Serie spielen außerdem Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Luckinbill und Hannah Love Lanier.Die Serie wird von Taylor Sheridan, David C. Glasser, Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Jill Wagner, David Lemanowicz, Geyer Kosinski, Michael Friedman und Keith Cox produziert und von Paramount Global Content Distribution vertrieben.