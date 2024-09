Neue Sportserie schaut auf NBA-Spieler

US-Fernsehen

«Starting 5» schaut auf Jimmy Butler, Anthony Edwards, Lebron James, Domantas Sabonis und Jayson Tatum.

Am Mittwoch kündigte Netflix seine neueste Sportseriean, die am 9. Oktober 2024 Premiere feiern wird. Die zehnteilige Netflix-Sportserie bietet einen intensiven Blick hinter die Kulissen der NBA-Saison 2023-24 durch die Augen von fünf der größten Spieler der Liga - Jimmy Butler (Miami Heat), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), LeBron James (Los Angeles Lakers), Domantas Sabonis (Sacramento Kings) und Jayson Tatum (Boston Celtics).Die Serie zeigt ihre Kämpfe auf und neben dem Spielfeld, ihr Streben nach Größe, die Überwindung von Verletzungen und den Spagat zwischen Familie und Erbe. James arbeitet härter als je zuvor, um in seiner 21. Saison gesund und dominant zu bleiben, während Edwards mit seinem rasanten Aufstieg begeistert. Butlers unermüdliche Energie treibt die Heat an, Sabonis ist mit seinem vielseitigen Spiel ein Anker für die Kings, und Tatum führt die Celtics zu einem Rekord von 18. «Starting 5» bietet einen ungefilterten Blick auf das Leben an der Spitze des Profi-Basketballs.Produziert wird die Serie von Uninterrupted in Zusammenarbeit mit Higher Ground Productions und Omaha Productions. Dies wird die zweite Sportserie von Higher Ground mit Präsident Barack Obama und Michelle Obama auf Netflix sein, nach der Ankündigung der olympischen Basketballserie für Männer (die 2025 Premiere haben wird). Weitere Netflix-Projekte mit Higher Ground sind «Leave the World Behind», «American Symphony», «Working: What We Do All Day» und «Rustin».