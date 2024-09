Blockbuster-Battle

Ein Battle wie eine Höllenfahrt

Veit-Luca Roth von 01. September 2024, 09:30 Uhr

Gene Hackman vs. Will Smith vs. Michael B. Jordan – wer setzt sich im Battle der Generationen durch?

«Creed III: Rocky's Legacy» (ProSieben, 20:15 Uhr)

Michael B. Jordan alias Adonis Creed steigt wieder in den Ring und führt dabei zum ersten Mal Regie: Der ehemalige Boxchampion Adonis Creed lebt mit seiner Familie in Los Angeles und arbeitet als Promoter. Sein Leben wird auf den Kopf gestellt, als sein Jugendfreund Damian nach einer langen Zeit im Gefängnis auftaucht und ihn darum bittet, ihm die Möglichkeit zu geben, um den WM-Titel zu kämpfen. Adonis ahnt nicht, dass Damien neben Geld und Ruhm noch ein weiteres Ziel verfolgt.



Die Bewertung

The Movie Database (TMDB): 7

Rotten Tomatoes Audience Score: 10

Metascore: 7

IMDb User Rating: 7

Gesamtbilanz: 31 von 40 Punkten



«Die Höllenfahrt der Poseidon» (Tele 5, 20:15 Uhr)

Sylvester-Party auf dem Luxus-Liner. Es soll die letzte Fahrt der herrschaftlichen „Poseidon“ sein, bevor sie verschrottet wird. Da bricht ein Seebeben eine gigantische Flutwelle los, die das Schiff von der Seite trifft. Der Dampfer kippt und treibt kieloben im Meer. Die Menschen drinnen kämpfen ums Überleben. Dabei wählen die beiden Alphatiere Rev. Dr. Frank C. Scott und Polizist Mike Rogo ganz unterschiedliche Rettungsansätze. - Nach dem 1969 erschienenen, gleichnamigen Roman des 1976 verstorbenen US-Autors Paul Gallico. Der Schriftsteller hatte die Idee zum Buch während einer Reise auf der Queen Mary.



Die Bewertung

The Movie Database (TMDB): 7

Rotten Tomatoes Audience Score: 8

Metascore: 7

IMDb User Rating: 7

Gesamtbilanz: 29 von 40 Punkten



«Independence Day» (Sat.1, 20:15 Uhr)

Ein gigantisches UFO kommt der Erde immer näher. US-Präsident Whitmore und das Pentagon stehen der Situation ziemlich ratlos gegenüber - man will erst mal abwarten. Da lösen sich plötzlich kleine Flugkörper vom Mutterschiff und nehmen Kurs auf die Metropolen der Welt. Bald ist allen klar: Die Aliens planen eine Invasion. Als sie mit massiven Feuersalven angreifen, scheint das Schicksal der Erde besiegelt. Am Independence Day rüsten sich die Überlebenden zum Gegenschlag.



Die Bewertung

The Movie Database (TMDB): 7

Rotten Tomatoes Audience Score: 8

Metascore: 6

IMDb User Rating: 7

Gesamtbilanz: 28 von 40 Punkten



Der Filmklassiker von Roland Emmerich muss sich diesmal mit dem dritten Platz begnügen, denn «Die Höllenfahrt der Poseidon» bringt es mit 29 Punkten auf einen Zähler mehr. Den Sieg sichert sich die Free-TV-Premiere von «Creed III: Rocky's Legacy», die 31 Punkte holt. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums blickte Quotenmeter auf den Will-Smith-Hit zurück : „Die großartigen Tricks (teilweise in Deutschland entstanden) können sich auch nach 25 Jahren noch sehen lassen. Die Story hingegen wirkt heute eher einfältig, zeugt aber von einer Zeit, als die Welt scheinbar noch einfacher gestrickt war."

