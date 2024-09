«Stolen Gold» kommt Mitte September

US-Fernsehen

Suemay Oram hat die Geschichte von Ramón Torres aufgezeichnet.

ESPN Films kündigt die bevorstehende Premiere seiner neuesten «30 for 30»-Dokumentationan, die am Dienstag, den 17. September um 21.00 Uhr auf ESPN ausgestrahlt wird. Im Anschluss an die Premiere wird der Film auf ESPN+ zu sehen sein. «Stolen Gold» wird von UnTypical, einem Unternehmen der VICE Studios Group, produziert. Produziert wurde der Film von Tom Keeling für UnTypical, Marsha Cooke für ESPN Films und dem paralympischen Medaillengewinner und Rundfunksprecher Ade Adepitan MBE.Unter der Regie der renommierten Filmemacherin Suemay Oram erzählt dieser kraftvolle und fesselnde Film die unglaubliche wahre Geschichte von Ramón Torres und dem spanischen Basketballteam mit geistiger Behinderung, das bei den Paralympics in Sydney 2000 auf dramatische Weise die Goldmedaille gewann. Der Dokumentarfilm zeigt die schockierende Zeit nach ihrem Sieg, in der Ramón entdeckt, dass einige seiner Teamkollegen nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Unter ihnen ist ein Undercover-Journalist, der einen ungeheuerlichen Skandal aufdecken will, der die Welt des paralympischen Sports erschüttern wird. Als der Skandal aufgedeckt wird, erkennt Ramón, dass alles, woran er geglaubt hat, eine Lüge war, und ist gezwungen, sich nicht nur mit der betrügerischen Verschwörung auseinanderzusetzen, sondern auch mit seiner durch Mobbing und Traumata geprägten Kindheit, um herauszufinden, wer er wirklich ist.„Ich wollte einen der größten Skandale im Sport aus einer einzigartigen Perspektive zeigen. Durch die Augen von Ramón Torres erleben wir sowohl die wahre Freude an den Paralympics als auch die tiefe Täuschung, die darauf folgt“, so Regisseurin Suemay Oram. „Für mich ist es eine zu Herzen gehende Geschichte über Widerstandskraft und Selbstfindung, die zeigt, dass es hinter jedem Skandal immer noch Menschen gibt, die die Scherben auflesen.“«Stolen Gold» bietet einen seltenen Zugang hinter die Kulissen und zeichnet den gesamten Bogen von Ramóns Geschichte nach, von seinem frühen Leben in Spanien bis hin zum Höhepunkt seiner sportlichen Karriere und den anschließenden Folgen. Der Dokumentarfilm beleuchtet nicht nur einen bedeutenden Moment in der Sportgeschichte, sondern erforscht auch die persönlichen Kämpfe seines Protagonisten.Marsha Cooke, Vizepräsidentin und ausführende Produzentin von ESPN Films und 30 for 30, fügte hinzu: „Wir wollen Geschichten erzählen, die unser Publikum tief berühren, und Ramóns Reise ist eine dieser fesselnden Erzählungen. 'Stolen Gold' ist mehr als nur eine Sportdokumentation; es ist eine kraftvolle Erkundung von Wahrheit, Identität und Widerstandskraft.“