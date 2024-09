Prime ordert «The Pasta Queen»

US-Fernsehen

Social-Media-Sensation Nadia Caterina Munno steht vor der Kamera.

Prime Video hat bekannt gegeben, dass es die Seriebestellt hat. Die kulinarische Reiseserie von Hello Sunshine, einem Teil von Candle Media, zeigt die Social-Media-Sensation und Köchin Nadia Caterina Munno. Die Premiere erfolgt am 24. Oktober 2024.Die Serie zeigt Nadia Caterina Munno, Nachfahrin einer italienischen Pasta-Dynastie, die Millionen von Followern auf TikTok und Instagram hat. In jeder Folge reisen die Zuschauer mit Nadia durch Italien und verbringen dann Zeit in ihrer Küche, wo sie die wichtigsten Zutaten aus den von ihr besuchten italienischen Regionen vorstellt und authentische italienische Gerichte mit Liebe zubereitet.„Nadia hat sich durch ihre einzigartige und stilisierte Feier ihrer italienischen Kultur und der Mahlzeiten, um die sich ihre Familie dreht, eine engagierte und loyale Social-Media-Präsenz aufgebaut“, sagte Lauren Anderson, Head of Brand and Content Innovation, Amazon MGM Studios. „Mit Hello Sunshine und dank der Bemühungen des Prime Video Unscripted-Teams wird die Pasta Queen ihre Präsenz ausbauen, indem sie dem globalen Publikum einen Platz in der ersten Reihe für ihre kulinarische und stilistische Kreativität bietet.“„Ich freue mich so sehr, das Debüt meiner Serie «The Pasta Queen» mit der Welt zu teilen“, sagte Nadia Caterina Munno. „Ich bin stolz darauf, dass ich mit so tollen Partnern wie Hello Sunshine und Prime Video zusammenarbeiten konnte, um diese Serie ins Leben zu rufen. Kommen Sie mit mir auf eine Reise in meine heimische Küche und durch mein geliebtes Italien, um meine wunderbare Welt des authentischen italienischen Essens, der Familie und der Kultur aus erster Hand zu erleben.“„Die Serie ist eine charmante, komödiantische und aufschlussreiche Reise, und es gibt niemanden, der besser geeignet wäre, uns auf dieses außergewöhnliche Abenteuer durch das schöne Italien mitzunehmen, als Nadia“, sagte Sara Rea, Hello Sunshines Head of Unscripted Television. „Sie ist ein so lebendiger Star, der die Leinwand zum Leuchten bringt. Wir freuen uns sehr, mit dieser wahren Pasta-Königin und dem Team von Prime Video zusammenzuarbeiten, um die Zuschauer an den Freuden des Kochens und der Tradition teilhaben zu lassen.“Nadia Caterina Munno ist eine „New York Times“- und „Wall Street Journal“-Bestsellerautorin, die für ihre ansteckende Energie, ihre Liebe zu den Menschen, ihre klassischen Rezepte und die Verbreitung der Schönheit Italiens in der ganzen Welt bekannt ist. Sie ist in Rom geboren und aufgewachsen und entstammt einer langen Familienlinie von Nudelmachern, die bis in die 1800er Jahre zurückreicht. Die Serie wird von Hello Sunshine und Amazon MGM Studios produziert, wobei Reese Witherspoon, Sara Rea, Sue Kinkead und Liz Sandorff als ausführende Produzenten fungieren. Cat Sullivan fungiert als Showrunnerin und ausführende Produzentin, während Nadia Caterina Munno ebenfalls als ausführende Produzentin fungiert.