Vierte «Acapulco»-Staffel geordert

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von Apple will mehr Episoden haben.

Apple TV+ teilte mit, dass die beliebte Comedy-Serievon Lionsgate Television verlängert wurde und für die vierte Staffel nach Las Colinas zurückkehrt. Seit ihrem weltweiten Debüt wird «Acapulco» als „die ultimative Urlaubsserie im Fernsehen“ und als „lebendige, farbenfrohe und äußerst sympathische Serie“ gefeiert, die „mit knalligen Farben und einer charmanten Besetzung von Nebendarstellern zum Leben erweckt wird.“Die Nachricht über die Verlängerung folgt auf die Nachricht, dass «Acapulco» die meistnominierte Serie des diesjährigen Imagen Awards ist und insgesamt neun Nominierungen erhielt, darunter für die beste Komödie, den besten Schauspieler Enrique Arrizon, die besten Nebendarsteller Damián Alcázar, Carlos Corona und Eugenio Derbez, die besten Nebendarstellerinnen Vanessa Bauche, Camila Perez und Regina Reynoso sowie für die beste Musiksupervision für Film oder Fernsehen.„Die Tatsache, dass Apple eine vierte Staffel von «Acapulco» bestellt hat, ist mehr als aufregend“, so Eugenio Derbez, Hauptdarsteller und ausführender Produzent, “Ich bin unseren fantastischen Partnern, der talentierten Besetzung und Crew und vor allem dem Publikum, dessen Liebe und Unterstützung diese Reise möglich gemacht haben, unglaublich dankbar. Es ist selten, dass Serien, die sich auf Latino-Geschichten konzentrieren, es so weit schaffen, und das macht diesen Meilenstein noch bedeutungsvoller. Repräsentation ist wichtig, und Ben Odell und ich sind sehr stolz darauf, dass wir diese lebendigen Geschichten weiterhin auf einer globalen Bühne zeigen können. Danke, dass Sie uns geholfen haben, Grenzen zu überwinden und unsere Kultur zu feiern. Wir können es kaum erwarten, wieder in Las Colinas einzutauchen und mit euch allen noch mehr Spaß, Lachen und Herz zu haben!“„Wir sind Apple und all unseren Partnern bei Lionsgate so dankbar, dass sie uns das Privileg gegeben haben, eine weitere Staffel dieser hoffnungsvollen, herzlichen und bezaubernden Serie zu produzieren“, so Schöpfer und ausführender Produzent Austin Winsberg und Showrunner und ausführender Produzent Sam Laybourne. „Eine vierte Staffel ist nur möglich, wenn eine Serie ein unglaubliches Team von Schauspielern, Crewmitgliedern und Produzenten hat. Wir könnten nicht aufgeregter sein, zurück nach Las Colinas zu kommen und wieder mit einer so talentierten, hart arbeitenden und freundlichen Gruppe von Menschen zusammenzuarbeiten.“