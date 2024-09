Produktion von «Daryl Dixon» beginnt in Spanien

US-Fernsehen

Peregrinos SP24 lässt eine dritte Staffel der «The Walking Dead»-Serie herstellen.

AMC Networks gab den Beginn der Produktion der dritten Staffel der Erfolgsseriein Spanien mit den beliebten Charakteren Daryl Dixon (Norman Reedus) und Carol Peletier (Melissa McBride) bekannt. Die dritte Staffel wird in Madrid angesiedelt sein, wobei umfangreiche Dreharbeiten in den Regionen Galicien, Aragón, Katalonien und Valencia geplant sind, die jeweils eine neue und einzigartige Kulisse für die postapokalyptische Welt bieten. Die Produktion beginnt kurz vor der mit Spannung erwarteten Premiere der zweiten Staffel der Serie am 4. Oktober in Spanien und am 29. September in den USA auf AMC und AMC+.Die Staffel, die im Jahr 2025 startet, wird von Scott M. Gimple, Showrunner David Zabel, Reedus, McBride, Greg Nicotero, Brian Bockrath, Angela Kang, Jason Richman, Dan Percival und Steve Squillante produziert, wobei Silvia Aráez und Jesús de la Vega in dieser Staffel als ausführende Produzenten hinzukommen. Peregrinos SP24 ist für die spanische Produktion der dritten Staffel verantwortlich.Die dritte Staffel folgt Daryl Dixon und Carol Peletier, die ihre Reise fortsetzen, um irgendwie nach Hause und zu denen, die sie lieben, zurückzukehren. Während sie sich bemühen, ihren Weg zurückzufinden, führt sie ihr Weg immer weiter in die Irre und durch ferne Länder mit sich ständig verändernden und ungewohnten Bedingungen, während sie die verschiedenen Auswirkungen der Walker-Apokalypse erleben.„Wir freuen uns auf die Rückkehr der Serie für die zweite Staffel und darauf, wieder mit Norman, Melissa und dieser großartigen Besetzung am Set zu sein, zusammen mit einer fantastischen lokalen Crew in Spanien, deren Fachwissen und kreative Vision entscheidend sind, um diese Landschaften zum Leben zu erwecken und der Serie eine neue, kulturell reiche Dimension hinzuzufügen“, sagte Zabel. „Wir freuen uns darauf, dass die Fans in der zweiten Staffel das Wiedersehen dieser beiden geliebten Charaktere miterleben und das nächste Kapitel der «Caryl»-Reise hier in Spanien weiterschreiben können.“