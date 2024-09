«Yellowjackets» holt sich Joe McHale

US-Fernsehen

Die dritte Staffel des Showtime-Dramas ist in Produktion.

Showtime arbeitet an einer Fortsetzung vonund Joel McHale («Animal Control») hat eine Gastrolle in der dritten Staffel. Ein Premierentermin steht noch nicht fest, aber die zweite Staffel wurde bereits vor eineinhalb Jahren ausgestrahlt. Die Serie wurde vor der Premiere um eine dritte Staffel verlängert.Genaue Details über McHales Rolle in der Serie werden noch unter Verschluss gehalten. Zur Besetzung der Serie gehören Melanie Lynskey, Sophie Nélisse, Juliette Lewis, Christina Ricci, Samantha Hanratty, Tawny Cypress, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Courtney Eaton, Lauren Ambrose, Liv Hewson, Steven Krueger, Warren Kole und Kevin Alves.In der offiziellen Beschreibung von «Yellowjackets» heißt es, die Serie sei „die Saga eines Teams äußerst talentierter Highschool-Fußballerinnen, die zu den (un)glücklichen Überlebenden eines Flugzeugabsturzes tief in der abgelegenen Wildnis des Nordens werden. Die Serie zeichnet ihren Abstieg von einem komplizierten, aber erfolgreichen Team zu wilden Clans nach und verfolgt gleichzeitig ihr Leben, das sie fast 25 Jahre später wieder zusammenzufügen versuchen, um zu beweisen, dass die Vergangenheit nie wirklich vorbei ist und dass das, was in der Wildnis begann, noch lange nicht vorbei ist“.