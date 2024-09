Neues Elton-John-Special

US-Fernsehen

Disney+ strahlt kurz vor Weihnachten eine neue Sendung aus.

wird am Freitag, den 13. Dezember, auf Disney+ Premiere haben. Unter der Regie von R.J. Cutler und David Furnish begleitet der Dokumentarfilm Elton John bei seinem Rückblick auf sein Leben und die erstaunlichen Anfänge seiner 50-jährigen Karriere in dieser emotional aufgeladenen, intimen und erhebenden Reise, die den Kreis schließt. Während er sich auf sein letztes Konzert in Nordamerika im Dodger Stadium vorbereitet, nimmt uns Elton mit in die Vergangenheit und erzählt von den außergewöhnlichen Höhen und herzzerreißenden Tiefen seiner frühen Jahre und wie er Widrigkeiten, Missbrauch und Sucht überwand, um die Ikone zu werden, die er heute ist. Der Film wird einen neuen Originalsong von Elton John enthalten.Vor dem Start auf Disney+ wird «Elton John: Never Too Late» am 15. November in den USA und Großbritannien in einer begrenzten Anzahl von Kinos starten. Die Originaldokumentation von Disney Branded Television wird von Rocket Entertainment und This Machine Filmworks (einem Teil von Sony Pictures Television) produziert. Die Regisseure Cutler und Furnish fungieren neben Trevor Smith auch als Produzenten. Elise Pearlstein, Mark Blatty, Luke Lloyd Davies, Rachael Paley, Jane Cha Cutler und John Battsek fungieren als ausführende Produzenten.Elton Johns letztes Konzert in Nordamerika, der Emmy-gekrönte Film «Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium», ist ab sofort auf Disney+ zu sehen.