Zweite «Owning Manhattan»-Staffel bestellt

In der Doku-Soap wird «Million Dollar Listing: New York»-Jüngling Ryan Serhant begleitet.

Netflix kann gar nicht genug Inhalte rund um Immobilien bekommen. Das Netflix-Pendant zu «Real Housewives» wird weiter ausgebaut und so hat das Unternehmen aus Los Gatos eine zweite Staffel vonbestellt. Ryan Serhant («Million Dollar Listing: New York») wird man weiterhin über die Schulter schauen können.Die ausführenden Produzenten der Serie und Mitbegründer von World of Wonder, Fenton Bailey und Randy Barbato, sagten: „Wir sind begeistert, dass unsere Partner und Freunde bei Netflix mit einer zweiten Staffel von «Owning Manhattan» weitermachen. Ryan Serhant und die gesamte Besetzung und das Produktionsteam haben hart gearbeitet, um eine unvergessliche Serie zu schaffen, die eine überzeugende Story, außergewöhnliche Produktionswerte und unendliches Herzblut vereint.“Serhant kündigte an, dass die Makler in Staffel 2 zurückkehren werden: „Die Hintergrundgeschichten von Tricia Lee und Jess Markowski haben es in sich. Nile und was er durchgemacht hat - wir hatten in Staffel 1 nicht die Zeit, das wirklich zu vertiefen.“ Barbato fügt hinzu: „Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute dieses Team besser kennen lernen. Wir werden mehr als acht Episoden brauchen.