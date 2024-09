«Live with Kelly and Mark» startet am Dienstag

US-Fernsehen

Am Feiertag am Montag befindet sich die beliebte Talkshow noch in einer Pause.

Die 37. Staffel der Emmy-prämierten Unterhaltungssendungstartet am Dienstag, dem 3. September. Moderiert wird die Sendung, die sich großer Beliebtheit erfreut, von dem Ehepaar Kelly Ripa und Mark Consuelos, das in den Vereinigten Staaten als Emmy-Gewinner gilt. Die Sendung präsentiert humorvolle Elemente sowie Liebesgeschichten, wobei ein Staraufgebot an prominenten Gästen wie Ryan Seacrest und Vanna White, Taraji P. Henson, David Muir, Curtis "50 Cent" Jackson, Colin Farrell, Eva Mendes, Demi Moore, Laverne Cox, Derek Hough, Edie Falco, Elizabeth Olsen und vielen anderen mitwirken.«Live» ist nach wie vor die am längsten laufende tägliche Talkshow in der Geschichte des Fernsehens. Anlässlich des Tags der Arbeit am Montag, dem 2. September, wird Ana Gasteyer zu Gast bei Kelly und Mark im Studio sein. Zudem wird Steve Patterson, ein Freund der Show, auf den Straßen von New York magische Filmmomente nachstellen. Des Weiteren wird die Musikgruppe The War And Treaty im Studio auftreten.Im Rahmen der «Live's Turn Back Time Week» vom 9. bis 13. September werden den Zuschauerinnen und Zuschauern Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie in jedem Alter optimal aussehen und sich wohlfühlen können. Des Weiteren werden die Vor- und Nachteile von Schönheitsoperationen, die Wirksamkeit von Nahrungsergänzungsmitteln für ein gesundes Altern, Empfehlungen für eine ausgewogene Ernährung sowie Methoden zur Steigerung der Gedächtnisleistung erörtert. «Live with Kelly and Mark» wird von Disney Entertainment landesweit ausgestrahlt. Die Sendung wird von WABC-TV in New York produziert und von Michael Gelman und Kelly Ripa produziert.