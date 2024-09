Übertragung des New York-Marathons bleibt bei ABC

US-Fernsehen

In Zukunft werden die Lokalsender und ESPN auch andere Läufe übertragen.

New York Road Runners (NYRR), die gemeinnützige Organisation, die jährlich den TCS New York City Marathon und 60 weitere Läufe für Erwachsene und Jugendliche veranstaltet, gab zusammen mit ABC7/WABC-TV und ESPN eine bahnbrechende Übertragungsvereinbarung bekannt, die die allererste, ganzjährige, exklusive Übertragungspartnerschaft des Senders darstellt. In den nächsten drei Jahren werden der TCS New York City Marathon und der United Airlines NYC Half sowie die New Balance 5th Avenue Mile und der New York Mini 10K lokal und landesweit übertragen.„New York Road Runners freut sich über den Ausbau unserer Partnerschaft mit ABC7/WABC-TV und ESPN, da der Appetit auf Laufinhalte durch den Laufboom nach der Pandemie weiter wächst“, sagte Rob Simmelkjaer, CEO der New York Road Runners. „Dies ist eine bedeutende Erweiterung unserer langjährigen Beziehung, die die Sichtbarkeit der ganzjährigen Rennen und Veranstaltungen der New York Road Runners wie die New Balance 5th Avenue Mile und den New York Mini 10K zusätzlich zum TCS New York City Marathon, dem besten Tag in New York City, erhöhen wird.“„Der TCS New York City Marathon repräsentiert das Herz und die Seele von New York City und ist einer der temperamentvollsten Tage des Jahres, an dem man teilnehmen kann“, sagte John Suchenski, Senior Director of Programming & Acquisitions bei ESPN. „Wir freuen uns, weiterhin mit den New York Road Runners und WABC zusammenzuarbeiten, um die kraftvollen Geschichten und die bemerkenswerte Sportlichkeit dieser außergewöhnlichen Veranstaltung einem nationalen Publikum zu präsentieren und unsere Berichterstattung zu erweitern, um die anderen Veranstaltungen der New York Road Runners im Laufe des Jahres vorzustellen.“„WABC ist stolz darauf, die Vision von NYRR zu unterstützen, durch die lebensverändernde Kraft des Laufens ein gesünderes Leben und stärkere Gemeinschaften aufzubauen“, sagte Marilu Galvez, Präsidentin und Geschäftsführerin von ABC7/WABC-TV. „Wir freuen uns sehr darauf, die vielen New Yorkerinnen und New Yorker zu zeigen, die das ganze Jahr über ihre Ausdauer testen, sich gegenseitig unterstützen und ihre Leidenschaft für den Sport zeigen. Ich weiß, dass es viele großartige Geschichten zu erzählen geben wird, und wir sind stolz darauf, sie zu teilen.“