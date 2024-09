«Sweethearts» kommt Ende Oktober

US-Fernsehen

Kiernan Shipka und Nico Hiraga spielen die Hauptrollen in den Max-Film.

Der Max-Originalfilmmit Kiernan Shipka und Nico Hiraga in den Hauptrollen hat am Donnerstag, 28. November, Premiere auf Max. Zwei Studienanfänger schließen einen Pakt, um über die Thanksgiving-Ferien mit ihren Highschool-Lieblingen Schluss zu machen, was sie in eine chaotische Nacht in ihrer Heimatstadt führt, die ihre abhängige Freundschaft auf die Probe stellt.Zu den Darstellern gehören. Kiernan Shipka, Nico Hiraga, Caleb Hearon, Tramell Tillman und Ava Demary. Außerdem vervollständigen Charlie Hall, Joel Kim Booster und Christine Taylor das Ensemble.Der Film ist ein Projekt von New Line Cinema, Picturestart und der «Dollface»-Schöpferin Jordan Weiss. Jordan Weiss gibt ihr Regiedebüt und hat das Drehbuch gemeinsam mit Dan Brier geschrieben. Der Film wird von Erik Feig und Jessica Switch von Picturestart produziert. Zu den ausführenden Produzenten gehören Julia Hammer von Picturestart, Samie Kim Falvey und Shayne Fiske Goldner sowie Jordan Weiss und Dan Brier.