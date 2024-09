Neue Folgen von «Be My Guest»

US-Fernsehen

Bobby Flay, Julia Louis-Dreyfus, Stephen Colbert und Evie McGee Colbert sowie Wendell Pierce, Ann Patchett und Eric Ripert gehören zu den Gästen.

Ina Garten empfängt alte und neue Freunde in ihrem Haus in East Hampton zu gutem Essen und guten Gesprächen in einer brandneuen Staffel von, die am Sonntag, den 29. September um 12.00 Uhr auf Food Network Premiere hat. Die Staffel beginnt mit einem Treffen mit dem Koch, Gastronomen und Food Network-Star Bobby Flay, gefolgt von Besuchen der preisgekrönten Schauspielerin, Komikerin, Autorin und Produzentin Julia Louis-Dreyfus, des Talkshow-Moderators, Komikers, Autors und Produzenten Stephen Colbert und seiner Frau, der Produzentin Evie McGee-Colbert, des preisgekrönten Schauspielers und Produzenten Wendell Pierce, der Bestsellerautorin Ann Patchett und des Kochs und Weltklasse-Gastronomen Eric Ripert.„Ich liebe es, wenn Freunde kommen und den Tag mit mir verbringen, wenn wir Zeit zum Reden und gemeinsamen Kochen haben - wir haben eine sehr gute Zeit. Ich hoffe, Sie können sich uns anschließen“, so Garten.In der Staffelpremiere begrüßt Ina ihren Freund Bobby Flay mit Kirsch-Pistazien-Biscotti und zeigt ihm, wie man einen schnellen Irish Coffee Affogato zubereitet, bevor sie tief in seine erstaunliche Karriere eintaucht - von dem Mentor, der sein Leben verändert hat, bis hin zu den entscheidenden Restaurantkritiken. Dann ist Bobby an der Reihe und zeigt Ina, wie man sein liebstes schnelles Nudelgericht zubereitet: Frische Fettucine mit Sardellenbutter und Schnittlauch. In der nächsten Folge kommt Julia Louis-Dreyfus zu Ina in die Scheune, um ein französisches Omelett im Landhausstil zu essen und über ihr Leben und ihre Karriere zu sprechen. Sie spricht darüber, was sie von den ikonischen weiblichen Gästen ihres Podcasts „Wiser Than Me“ gelernt hat, und verrät ihre Lieblingsmomente aus dem Fernsehen, die mit einem Meisterkurs in Schokoladenkuchen-Glasur und Piping von Ina enden.„Food Network-Fans wissen, dass eine Einladung zu einem Besuch bei Ina Garten etwas ganz Besonderes ist“, sagt Betsy Ayala, Head of Content, Food, Warner Bros. Discovery. „Inas Herzlichkeit und ihre nachdenklichen Gespräche, gepaart mit ihren überaus köstlichen Rezepten, sind die perfekte Kombination und sorgen dafür, dass diese nächste Staffel von «Be My Guest» die bisher beste ist.“Ina Garten ist eine „New York Times“-Bestsellerautorin von dreizehn Kochbüchern und die Gastgeberin der mit dem Emmy Award ausgezeichneten Food Network-Sendung «Barefoot Contessa». Ihre Memoiren „Be Ready When the Luck Happens“ werden im kommenden Oktober veröffentlicht. Sie lebt in East Hampton, New York, mit ihrem Mann Jeffrey.