«Windy City Rehab» kehrt zurück

US-Fernsehen

Erneut steht Alison Victoria im Mittelpunkt der HGTV-Serie.

Nach mehr als 16,3 Millionen Zuschauern bei der letzten Ausstrahlung kehrt die Emmy-nominierte HGTV-Seriemit einer neuen Staffel zurück. In der Hauptrolle ist die Chicagoer Designerin Alison Victoria zu sehen, die mehr denn je damit beschäftigt ist, 12 Renovierungsprojekte in ihrer Heimatstadt zu entwerfen und zu verwalten. «Windy City Rehab» wird von Big Table Media produziert.In jeder Folge jongliert Alison mit problematischen Zeitplänen, Budgetrückschlägen und den Erwartungen ihrer Kunden, während sie gleichzeitig einzigartige Stücke beschafft und die Quadratmeterzahl maximiert, um einzigartige Objekte mit ihrem unverwechselbaren Flair zu schaffen. In dieser Staffel wird auch Alisons Bestreben dokumentiert, wieder in die Immobilienbranche einzusteigen. Um das Kapital für neue Projekte aufzubringen, steht sie vor der schwierigen Entscheidung, ihr frisch renoviertes Traumhaus in Chicago und ihre Eigentumswohnung in Atlanta zu behalten oder zu verkaufen.In der ersten Staffel lernt Alison eine Familie in Little Italy kennen, die ihr die Renovierung ihres Traumhauses anvertraut, die aufgrund langwieriger Verzögerungen bei den Genehmigungen nur schleppend vorankommt. Sie entwirft einen zeitlosen Designplan, um das Haus aus den 1890er Jahren mit einer Chefküche zu modernisieren und gleichzeitig den historischen Charme mit Chicagoer Backsteinen und originalem Buntglas hervorzuheben.