Neue Show für Retta

US-Fernsehen

Nun sucht HGTV auch das «Scariest House in America».

Retta, der Star der HGTV-Hitserie «Ugliest House in America», wird innicht das Hässliche, sondern das Gruselige unter die Lupe nehmen, wenn sie sich auf die Suche nach den gruseligsten Immobilien macht. In der neuen Serie, die am Freitag, den 4. Oktober um 21 Uhr auf HGTV ausgestrahlt wird, geht es um ein ehemaliges Gefängnis, das von Fledermäusen bewohnt wird, ein angebliches Mafioso-Versteck und ein bröckelndes Haus, das hexenähnliche Schwingungen ausstrahlt. Retta, Komikerin, Schauspielerin und Designerin, wird neun unheimliche und furchterregende Häuser im Mittleren Westen, Nordosten und Süden besuchen, die von eingebauten Todesfallen und fragwürdigen Taxidermie bis hin zu beängstigenden Kellern und Geistersichtungen alles bieten.Retta wird urkomisch ungefilterte Ansichten über das gruselige Aussehen, die schlechte Funktion und den Gruselfaktor jedes Hauses teilen. HGTV wird ein Haus als das „gruseligste“ von allen bezeichnen und die Hausbesitzer mit einer 150.000 Dollar teuren Renovierung durch die beliebte Netzwerkdesignerin Alison Victoria belohnen. „Ich habe diese Version der Show nicht kommen sehen“, sagte Retta. „Ich war mit dem Sommer-Roadtrip und dem hässlichen Paradies einverstanden, aber für ein Mädchen, das sich vor jedem Knarren, jedem Viech und jedem verirrten Haar, das meine Schulter streift, fürchtet, war das nicht das Richtige. Ich bin froh, dass ich es überstanden habe, aber ich werde nicht lügen und sagen, dass ich es 'genossen' habe.“Rettas Originalserie, «Ugliest House in America», wird 2025 zu HGTV zurückkehren. «Scariest House in America» und «Ugliest House in America» werden von Big Fish Entertainment produziert.