ESPN zeigt bis 2037 die US Open

US-Fernsehen

ABC überträgt auch weiterhin den Middle Sunday und das Final Sunday.

Während das Turnier der US Open 2024 in New York City im Gange ist, haben ESPN und die United States Tennis Association (USTA) ihre Beziehung mit einem neuen 12-Jahres-Vertrag verlängert, der das Event bis 2037 bei ESPN belässt. Der Vertrag, der 2026 beginnt und ESPNs längster Tennisvertrag ist, macht ESPN auch weiterhin zur Heimat der gesamten US Open in Lateinamerika und der Karibik sowie in Kanada auf TSN und RDS. ESPN Deportes bleibt ebenfalls der exklusive spanischsprachige Sender für die US Open in den Vereinigten Staaten.Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird die USTA ab 2026 die Aufgaben des Hostbroadcasters von ESPN übernehmen, während ESPN seine Produktionsressourcen auf die jährlich geplanten mehr als 260 Stunden Berichterstattung in den USA sowie Hunderte von Stunden für internationale Gebiete konzentriert. „Wir sind sehr stolz auf unsere 15-jährige Beziehung mit der USTA“, sagte Jimmy Pitaro, Vorsitzender von ESPN. „Diese Vereinbarung unterstreicht unser langfristiges Engagement für den Tennissport, unsere Fähigkeit, eines der wichtigsten Sportereignisse des Jahres zu präsentieren, und - als erstes Sportereignis der Welt, das gleiche Preisgelder für weibliche und männliche Teilnehmer bietet - das branchenführende Engagement der Walt Disney Company für den Frauensport“.„Nach vielen bemerkenswerten Jahren der Partnerschaft sind wir begeistert, unsere Partnerschaft mit ESPN und der Walt Disney Company zu verlängern, eine Zusammenarbeit, die den US Open ein außergewöhnliches Wachstum beschert hat“, sagte Lew Sherr, USTA CEO und Executive Director. „Die diesjährigen US Open sind auf dem besten Weg, die spektakulärste Meisterschaft in unserer Geschichte zu werden, und gemeinsam mit ESPN sehen wir einer noch strahlenderen Zukunft entgegen. Unser gemeinsames Engagement, die Reichweite des Tennissports zu vergrößern, hat zu einem erheblichen Anstieg der Teilnehmerzahlen beigetragen. Gemeinsam werden wir die US Open weiterhin als starke Plattform nutzen, um unsere Mission, gesündere Menschen und Gemeinschaften zu inspirieren, voranzutreiben.“„Dieser ESPN-Vertrag ist bahnbrechend, nicht nur für die USTA und die US Open, sondern für den Tennissport weltweit“, sagte Hillary Mandel, EVP und Head of Americas, Media bei IMG. „Die neue Vereinbarung wird die Sichtbarkeit, die Produktion, die Promotion, die Inhalte und die wirtschaftlichen Investitionen dieses kultigen und fesselnden Grand Slam-Turniers enorm steigern und ein jährliches Rekordwachstum für das nächste Jahrzehnt und darüber hinaus sicherstellen.“