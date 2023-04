Quotennews

Die französische Produktion war ein großer Erfolg, im Anschluss sahen nur 1,75 Millionen Menschen die Dokumentation über Attentäter-Kinder aus dem Nahen Osten.

Das Erste hat endlich einen neuen Spielfilm vonvorgelegt. Die Kriminalfilmreihe wird jährlich um eine Episode erweitert. Im Mai 2021 schalteten „Bretonische Spezialitäten“ 7,16 Millionen Menschen ein, vergangenen April waren 5,73 Millionen bei „Bretonische Idylle“ dabei. filmpool fiction und Das Erste konnten sich freuen, dass Pasquale Aleardi mit „Bretonische Nächte“ am gestrigen Donnerstag 5,87 Millionen Zuschauer abholte und einen Marktanteil von 22,2 Prozent generierte. Bei den jungen Menschen wurden 0,46 Millionen ermittelt, sodass man sich über 8,3 Prozent freuen konnte.Zwischen 21.45 und 22.15 Uhr beschäftigte sich der «Monitor»-Filmmit den jungen Palästinensern in der Stadt Jenin. Die Reportage über den blutigen Konflikt aus dem Nahen Osten sahen nur 1,75 Millionen Zuschauer, das Werk von Shafagh Laghai und Lara Straatmann verbuchte einen Marktanteil von schwachen 7,4 Prozent. Die Redaktion des Westdeutschen Rundfunks sicherte sich 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass man auf enttäuschende 3,7 Prozent Marktanteil kam.Um 22.50 Uhr wurde es im Ersten lustig: Beiwar Ruth Moschner zu Gast und die beiden mussten sich mit dem akuten Mangel an Handwerkern auseinandersetzen. Die Produktion der bildundtonfabrik und Unterhaltungsflotte TV erreichte lediglich 0,81 Millionen Zuschauer, sodass man sich über 5,3 Prozent nicht freuen konnte. Mit 0,14 Millionen jungen Menschen fuhr Kebekus 3,8 Prozent ein. Das Satire-Magazinwar bei 0,67 Millionen Zuschauern beliebt, die Sendung mit Christian Ehring brachte es auf 6,1 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurde die Produktion des Norddeutschen Rundfunks von 0,12 Millionen gesehen, der Marktanteil wurde mit 4,6 Prozent beziffert.