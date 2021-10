«Mein Freund, das Ekel» endet mittelmäßig

Quotennews

Die mit Dieter Hallervorden besetzte Fernsehserie baute in den vergangenen Wochen ab.

7,86 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten im Mai 2019 den riesigen Überraschungshit. Die mit Dieter Hallervorden besetzte Komödie erreichte im April 2020 noch einmal fast sechs Millionen Zuschauer. Weniger Glück hatte das ZDF mit der gleichnamigen sechs-teiligen Serie, die seit 30. September 2021 ausgestrahlt wird.Zunächst sah es super aus: 4,09 und 4,17 Millionen Menschen verfolgten die zwei ersten Folgen, doch bereits eine Woche später sackte das Ergebnis auf 3,41 und 3,82 Millionen Zuschauer. Beim jungen Publikum ging es von 11,4 auf 7,2 Prozent abwärts. Am Donnerstag erzielte um 20.15 Uhr die Episode „Familienbande“ 3,49 Millionen Zuschauer und 12,3 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Zuschauern generierte das ZDF 0,41 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 6,1 Prozent. Das Staffelfinale namens „Kuchen gut, alles gut“ verbuchte 3,78 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 13,4 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,52 Millionen Zuschauer auf der Uhr, sodass man auf 7,9 Prozent Marktanteil kam.Schauspieler Jan Josef Liefers und SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach besuchten um 22.15 Uhr die Talkshow, die auf 3,01 Millionen Zuschauer kam. Bereits in den zwei Wochen zuvor verbuchte die Sendung über drei Millionen Zuschauer. In dieser Woche wurden 16,5 Prozent beim Gesamtpublikum verbucht, bei den jungen Menschen erzielte man 8,1 Prozent.