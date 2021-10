«Rugrats»-Comeback!

TV-News

Wer die «Rugrats» kennt, hatte sicherlich eine erfüllte Kindheit! Nick holt die Kultserie im November zurück ins Programm!

Als im Jahre 1991 die Koproduktion aus Nickelodeon und Klasky Csupohervorbrachte, wurde der Welt eine grandiose Kinderserie geschenkt. Das Konzept war vom Start weg simpel und genial: Babys erleben Abenteuer und das aus ganz eigener Sicht. Seit 1995 konnten auch deutsche Kinder den verrückten Stories rund um Tommy Pickles, Chuckie, den Zwillingen Phil & Lil und Angelica folgen. Den Machern der Serie, Arlene Klasky, Gábor Csupó und Paul Germein, ist mit den «Rugrats» ein echter Glücksgriff gelungen.30 Jahre später ist das Format im Hause Nick zurück. Ab dem 11. November zeigt der Sender die "neuen" «Rugrats» in computeranimierter Form. Gesendet werden die neuen Episoden immer donnerstags um 18:15 Uhr und für Fans der Original-Serie bleibt nur zu hoffen, dass durch die Animation nicht zu viel Charme von damals verloren gegangen ist. Produziert vom Nickelodeon Animation Studio hat sich zumindest inhaltlich nichts geändert und es geht nach wie vor um die Abenteuer von Tommy, Chuckie, Phil, Lil und Angelica. Angela Quast spricht Tommy, Chuckie bekommt seine Stimme von Eva Michaelis und Daniela Reidies spricht Susie Carmichael. Richtig, die Synchronarbeit liegt damit in weitestgehend denselben Händen wie beim Original.Ausführende Produzenten der neuen Serie sind Eryk Casemiro und Kate Boutilier und Dave Pressler und Casey Leonard treten als Co-Executive Producer auf. Wer sich auf das neue Format noch nicht einlassen kann, muss Nick nur etwas früher jeden Donnerstag einschalten, denn ab 17:20 Uhr laufen jeweils alte Folgen der Originalserie zum in Erinnerungen schwelgen.