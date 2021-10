«The Flash»-Nachfolger «Legends of Tomorrow» kommt im November

TV-News

Die 6. Staffel «Legends of Tomorrow» kommt mit 15 brandneuen Folgen zu ProSieben Maxx. Los gehts ab dem 1. November!

Der Sendeplatz montags ab 22:00 Uhr war zuletzt vonbelegt, darf sich ab dem 1. November über ein wiederkehrendes Format freuen.ist mit der 6. Staffel und 15 neuen Folgen zurück im ProSieben Maxx-Programm. Jeweils in Doppelfolgen ausgestrahlt, wird die Serie damit «The Flash» komplett ablösen. Fans der Serie dürfen sich somit über neuen Serienstoff freuen, wenn überhaupt Fans vorhanden sind.Die Zahlen sprechen nicht gerade für eine große Fanbase, immerhin verschwand «Legends of Tomorrow» nach zwei Staffel aus dem "Hauptprogramm" bei ProSieben und seit dem Wechsel zu ProSieben Maxx lief es keinesfalls besser. Die letzte gezeigte Folge im November 2020 schauten 0,1 Millionen Zuschauer, wobei exakt die Hälfte der Zielgruppe zugesprochen werden konnte. Es ergaben sich demnach Marktanteil von insgesamt 0,3 Prozent und 0,5 Prozent am Zielgruppen-Markt.Ob sich der Sender mit der 6. Staffel also einen Gefallen getan hat, wird die Zeit zeigen. Mit sonderlich großem Erfolg wird keiner rechnen, wenn es sich auch bei den Ausstrahlungen der neuen Folgen immerhin um Deutschlandprämieren handelt.