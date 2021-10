Amazon setzt «Jack Ryan» fort

US-Fernsehen

Der Versandhändler plant inzwischen mit einer vierten Staffel.

Das Online-Versandhaus Amazon hatum eine weitere Staffel verlängert. In der vierten Runde wird Michael Peña zum Cast stoßen. Details zu der Figur, die Peña spielen wird, werden derzeit noch unter Verschluss gehalten. Zu seinen jüngsten Rollen gehören «Narcos: Mexico» bei Netflix und die Filme «Tom und Jerry», «Fantasy Island», «Dora und die verlorene Stadt aus Gold» und «Ant-Man and the Wasp» In Staffel drei ist Jack auf der Flucht und befindet sich in einem Wettlauf gegen die Zeit. Er wird fälschlicherweise in eine größere Verschwörung verwickelt und findet sich plötzlich als Flüchtling in der Kälte wieder. Jetzt wird er sowohl von der CIA als auch von einer internationalen Schurkengruppe, die er aufgedeckt hat, gesucht. Jack ist gezwungen, in den Untergrund zu gehen, kreuz und quer durch Europa zu reisen und zu versuchen, am Leben zu bleiben und einen massiven globalen Konflikt zu verhindern.Neben John Krasinski als titelgebender Hauptheld spielen in der dritten Staffel auch Wendell Pierce als James Greer und Michael Kelly als Mike November mit. Die Serie wird von Andrew Form, Allyson Seeger, Krasinski, Vaun Wilmott, Brad Fuller und Michael Bay produziert. Zu den Produktionsfirmen gehören Amazon Studios, Paramount Television Studios und Skydance Television.