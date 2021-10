Primetime-Check

Wie erfolgreich war «The Voice of Germany» bei ProSieben? Punktete «Das Sommerhaus der Stars» bei RTL?

Das Erste sicherte sich mitden ersten Platz. 6,56 Millionen Menschen schalteten ein und verhalfen dem Sender zu 23,2 Prozent bei allen sowie 12,8 Prozent bei den jungen Leuten. Mitundsicherte man sich 2,93 und 2,37 Millionen, die Marktanteile lagen bei 12,0 und 11,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 7,2 und 7,3 Prozent Marktanteil ein.Die zwei letzten-Ausgaben brachten 3,49 und 3,78 Millionen Zuschauer zum Lachen, die Marktanteile wurden mit 12,3 und 13,4 Prozent beziffert. Beim jungen Publikum ergatterte man 6,1 und 7,9 Prozent. Dassorgte noch für 4,26 Millionen Zuschauer und generierte 17,4 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,2 Prozent erzielt.Das einstündigelockte 1,89 Millionen Zuschauer zu RTL , danach verfolgten 1,48 Millionen. Die Marktanteile in der Zielgruppe fielen mit 13,0 und 9,5 Prozent völlig unterschiedlich aus. ProSieben sorgte mitfür 2,07 Millionen Zuschauer, mit 0,91 Millionen jungen Zuschauern und 14,6 Prozent Marktanteil wurde man Marktführer.wollten 0,55 Millionen sehen, bei den Umworbenen fuhr Kabel Eins vier Prozent Marktanteil ein.ließ 0,50 Millionen Zuschauer bei RTLZWEI einschalten, in der Zielgruppe fuhr man 3,9 Prozent Marktanteil ein. Eine weitere Wiederholung vonbrachte Sat.1 1,32 Millionen Zuschauer sowie 12,0 Prozent in der Zielgruppe. Mitsorgte VOX für 1,03 Millionen Zuseher, bei den Umworbenen wurden 6,3 Prozent erzielt.