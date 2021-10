Tresor schließt First-Look-Deal mit MGM

Wirtschaft

Der Deal vertieft die Zusammenarbeit der beiden Produktionshäuser, aus der bereits die WDR-Show «Das ist meine Zeit – Das Generationen Quiz» entstand.

Am Donnerstag bestätigte die Produktionsfirma Tresor TV, eine Tochterfirma von Keshnet International, dass man einen exklusiven First-Look-Deal mit MGM Television für non-fiktionale Formate abgeschlossen habe. Die Vereinbarung ist vorerst auf ein Jahr befristet und gibt dem Unternehmen ein Erstzugriffsfenster auf alle neuen Formate in MGMs Format Katalog. Diese Partnerschaft vertieft die erfolgreiche Geschäftsbeziehung aus der in diesem Jahr bereits die WDR- Show «Das ist meine Zeit – Das Generationen Quiz» entstanden war, die auf dem MGM-Format «Generation Gap» basiert.„Nach dem Erfolg von «Generation Gap» freuen wir uns sehr, diesen First-Look-Deal mit MGM abgeschlossen zu haben, der uns einen exklusiven Einblick in neue Non-Scripted-Formate gibt“, sagt Axel Kühn, Managing Director von Tresor. Der Deal würde sicherstellen, dass Tresor weiterhin „Zugang zu einem fortlaufenden Angebot an frischen und qualitativ hochwertigen Ideen“ habe, so Kühn weiter.Darüber hinaus hat Tresor auch seinen aktuellen First-Look-Deal mit der südkoreanischen Mediengruppe CJ ENM für Non-Scripted-Formate um weitere zwölf Monate verlängert. Tresor TV und CJ ENM haben bislang gemeinsam zwei Formate für den deutschen Markt adaptiert – das preisgekrönte «300: War of United Voices», das hierzulande im März 2020 unter dem Titel «United Voices – Das größte Fanduell der Welt» bei Sat.1 zu sehen war, und CJ ENMs erfolgreiche Musik-Mystery-Show «I Can See Your Voice», von der Tresor bisher zwei Staffeln für RTL produziert hat. Kühn sagte, «I Can See Your Voice» sei für Tresor und RTL ein großer Erfolg und unterstreiche die Attraktivität koreanischer Formate in Deutschland.