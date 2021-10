Sky feiert 30 Jahre «Quatsch Comedy Club»

TV-News

Derzeit entsteht für den Bezahlsender eine neue Staffel, in der über 50 Comedians auftreten. Eine Ausstrahlung erfolgt Ende Januar des kommenden Jahres.

In Hamburg entstand bereits im Jahr 1992 derals Bühnenprogramm unter der Regie von Thomas Herrmanns. 1997 brachte ProSieben die Show ins Fernsehen. Seit 2017 läuft das Comedy-Format bei Sky – noch immer mit dabei: Gastgeber Herrmanns. Nun hat der Bezahlsender bestätigt, dass man anlässlich des 30-jährigen Bestehens für das kommende Jahr eine neue Staffel produziere, es ist die fünfte Staffel bei Sky. Ab Mitte Oktober werden 15 neue Folgen in Berlin produziert.Mit dabei sind bekannte Namen wie Atze Schröder, Sascha Grammel, Michael Mittermeier, Chris Tall und Oliver Pocher, aber auch Newcomer wie Filiz Tasdan stehen auf der Bühne. Es entstehen 13 Stand-Up-Shows sowie zwei Best-of-Episoden. Sky verspricht für die Jubiläumsstaffel zudem besondere Programmpunkte. So werde Thomas Hermanns durch ein einstündiges Auftakt-Special mit nostalgischen Rückblicken, bekannten Gästen, sowie spannenden Ausblicken mit neuen Gesichtern führen.Produziert wird die neue Staffel von B28 Produktion. Sie soll Ende Januar 2022 bei Sky Comedy in Doppelfolgen ausgestrahlt werden. Außerdem stehen die Folgen bei Sky Ticket zum Abruf bereit.Thomas Hermanns freut sich auf das Jubiläum: „30 Jahre «Quatsch Comedy Club» – in der neuen Staffel bei Sky Comedy feiern wir eine ganze Staffel lang! Stars und Newcomer gratulieren und präsentieren ihre neuesten Nummern, wir wühlen ein wenig in unserem Archiv und wir beginnen mit einer tollen Geburtstagsparty! Stand Up in Deutschland ist jetzt erwachsen, aber auf keinen Fall schon in der Midlife Crisis... let's celebrate!“