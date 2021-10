«Die Wespe»: Sky Original startet im Dezember

TV-News

Die Comedy-Serie soll im Dezember an den Start geben. Zur Termin-Bekanntgabe veröffentlichte Sky nun einen ersten Trailer.

Im Juli fiel die letzte Klappe der neuen Sky Original Comedy-Serie. Nun hat der Bezahlsender bekannt gegeben, wann die von Gaumont produzierte Sendung an den Start gehen wird. Die sechsteilige Reihe, die einem Dart-Profi auf der Verliererspur folgt, steht ab dem 3. Dezember vollständig bei Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf bereit. An jenem Freitag startet auch um 20:15 Uhr die lineare Ausstrahlung bei Sky One . Dort sind jede Woche zwei Folgen zu sehen.Im Mittelpunkt von «Die Wespe» steht Dartprofi Eddie Frotzke (Florian Lukas), genannt „die Wespe“. Der steckt allerdings in der Krise, denn nicht nur der Ruhm ist ihm abhandengekommen, sondern auch die körperliche Fitness. Dazu kommt, dass Ziehsohn Kevin (Leonard Scheicher) ihn in der deutschen Rangliste überholt hat und Manu (Lisa Wagner), Eddies Ehefrau, auch langsam aber sicher genug von ihm hat. Beim nächsten Turnier platzt dann die Bombe: Eddie wird von Kevin am Dartboard gedemütigt und findet heraus, dass Manu eine Affäre hat. Eddie sieht rot, es kommt zur wilden Verfolgungsjagd, Dartpfeile fliegen durch die Luft - und Eddie kassiert ein lebenslängliches Spielverbot. Eddies Leben wandelt sich: Vertreterjob und Einzug in die Laube seines besten Kumpels Nobbe (Ulrich Noethen), 69, seines Zeichens ebenfalls ehemaliger Dart-Profi mit Alkoholproblemen. Aber Eddie will zurück ins Leben und in die Karriere finden und beweisen, dass er nicht umsonst "die Wespe" genannt wird. Bis dahin muss er einige Rückschläge überwinden und den Weg der Selbsterkenntnis einschlagen.„Der Dartsport ist eine weitestgehend unerzählte Welt und das, obwohl sie bunter und spannender kaum sein könnte. Wir haben versucht, dieser ganz besonderen Sportart ihren längst überfälligen Platz am Serienhimmel zu sichern – ob uns das gelungen ist, wird sich nun zeigen – wir sind gespannt!“, erklärt Andreas Bareiss, Senior Executive Producer, Gaumont. Einen ersten Eindruck von der Serie kann sich das Publikum nun selbst machen, denn Sky hat einen ersten Trailer veröffentlicht.Die Idee und Drehbücher zu «Die Wespe» stammen von Jan Berger, («Der Medicus», «Ich war noch niemals in New York»), Regie führte Hermine Huntgeburth. In den Hauptrollen spielen Florian Lukas, Leonard Scheicher, Ulrich Noethen, Lisa Wagner und Sahin Eryilmaz. Produzenten sind Andreas Bareiss und Sabine de Mardt. Ausführender Produzent seitens Sky ist Quirin Schmidt.