Wandert Ringo in den Knast?

Soap-Check

Bei «Unter Uns» fälscht Benedikt Rings Unterschrift, während Lilly bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» vielleicht nie wieder als Ärztin arbeiten darf.

Mia macht sich große Hoffnungen auf eine erfolgreiche OP ihrer Mutter Katrin und kann nicht verstehen, dass ihr Vater Florian ständig an die Risiken erinnert. Anke wiederum quält sich mit dem Gedanken, wie ihre Zukunft mit Florian aussehen wird, falls Katrin tatsächlich ins Leben zurückfindet. Die OP verläuft gut, doch dann bekommt Katrin plötzlich Kammerflimmern. Die Ärzte kämpfen um ihr Leben. Der spontane Junggesellenabschied für Paul, bei dem auch Thomas, Jens und Ben mit von der Partie sind, verläuft sehr unspektakulär. Die Männer verbringen den Abend quatschend und Bier trinkend bei Jens zuhause. Jens behauptet vor Mona aber augenzwinkernd, dass sie in einen Stripclub wollen, und schicken Fotos mit Lippenstiftspuren an Hemdkragen. Die Frauen beschließen daraufhin: Was die Männer können, können sie schon lange. Merle und Dörte sind enttäuscht, dass Gunter kein Teil von LüneNatur werden will. Aber Dörte überzeugt ihn schließlich doch. Merle ahnt: Der Hauptgrund für Gunters Engagement ist Dörte. Carla ist enttäuscht, dass die Staatsanwaltschaft Gregors Nachlass nicht freigibt und der Hotelverkauf auf Eis liegt.Lia und Robert machen eine Motorradtour. Florian räumt Hannes eine letzte Chance ein. Max versucht, Erik auszubooten. Lia vertraut sich in ihrem Kummer Alfons an, der ihr daraufhin sein Motorrad leiht, damit sie bei einer Tour den Kopf freibekommt. Bei ihrem Ausflug begegnet sie zufällig Robert und nimmt ihn auf eine Spritztour mit. Dabei hat Robert plötzlich eine Idee. Florian erfindet eine Ausrede, die Maja nicht weiter hinterfragt. Er glaubt zwar nicht, dass Hannes noch eine Chance bei Maja hat, aber aus Pflichtgefühl räumt Florian ihm die geforderten zwei Wochen ein. Hannes bewirbt sich währenddessen bei Christoph um einen Job im Hotel, um in Majas Nähe bleiben zu können. Werner bestätigt, dass Gerry ein Naturtalent im Golfen ist und mit dem richtigen Training groß rauskommen könnte. Daraufhin macht Max Erik klar, dass er sich von nun an allein um Gerrys Sportlerkarriere kümmern wird. Doch so leicht lässt Erik sich nicht abspeisen.Burman rettet Schattenhofer vor dem Ersticken. Wird Schattenhofer seine negative Haltung dem neuen Pfarrer gegenüber ändern? Liesls Hütte ist Streitpunkt zwischen Fanny und Gregor. Kann Fanny ihr Erbe wirklich verkaufen?Ringo glaubt, vor der Polizei seine Unschuld beweisen zu können, bis er entdeckt, dass sein Chef Benedikt seine Unterschrift genutzt hat. Cecilia lässt sich von Conor zu einer Wette über ihre handwerklichen Fähigkeiten provozieren. Zum Glück hilft Theo ihr heimlich. Corinna will Till und Mareike Ott miteinander bekannt machen, muss aber leider feststellen, dass zwischen beiden bereits die Fetzen fliegen.Leyla fürchtet Maximilians Wut, nachdem sie in seinem Zimmer Chaos gestiftet hat. Doch dann erfährt sie, dass Nathalie eigentlich genau das Gegenteil erreichen wollte. Marie liebt die Arbeit im Social-Media-Bereich. Doch Simone kann ihren Aufgabenbereich nicht erweitern. Wohl oder übel muss Marie eine Entscheidung treffen.Lilly bangt, nicht mehr als Ärztin arbeiten zu dürfen. Nazan hat ein schlechtes Gewissen und setzt sich bei Degenhardt für Lilly ein, doch ihr Versuch scheint nach hinten loszugehen. Gerner ist betroffen, dass Yvonne fürchtet, kein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Er trommelt die Familie zusammen und fasst einen Plan. Yvonne ist berührt, wie ihre Familie zusammenhält, um sie zu unterstützen. Sie gewinnt neuen Mut und überrascht Gerner.Es ist so weit. Meike, Jule und Marc sind ganz offiziell Mitpächter von Georges Hostel. Voller Vorfreude stürzt Meike sich in diesen neuen Lebensabschnitt, wobei es ihr schwerfällt die Zuneigung zu George zu unterdrücken. Insbesondere, weil sie bei den Vorbereitungen für die Eröffnungsparty eine Menge Spaß mit ihm hat und ihre Blicke kaum von ihm abwenden kann. So entsteht zwischen Meike und George ein naher Moment, der aber von Jule unterbrochen wird. Als Meike von Jule auf den Flirt angesprochen wird, redet sie die Sache klein und will abends sogar die Flucht ergreifen, als ihr das Geflirte dann doch zu viel wird. Sie lässt sich aber schließlich von Marc dazu überreden, die erste Nacht gemeinsam in ihrem Hostel zu übernachten. Die Gedanken an George bringen Meike allerdings um den Schlaf.Joe ist außer sich, als ein Kunde am Morgen verärgert Geld für das Autoersatzteil zurückfordert, das er Nino am Freitag überlassen hat. Wütend darüber, dass Nino offenbar hinter seinem Rücken krumme Dinger abzieht und das auch noch an seinem ersten Tag, setzt er ihn vor die Tür. Auch Paula, die an Joes großes Herz appelliert, kann ihn nicht umstimmen. Nino bekommt unterdessen von seinem Halbbruder Dean gehörig den Kopf gewaschen, nachdem dieser von dem Rauswurf erfahren hat. Später taucht Nino einsichtig und mit einer aufrichtigen Entschuldigung in der Werkstatt auf und beweist Joe, wie viel ihm der Aushilfsjob tatsächlich bedeutet. Davon lässt Joe sich schließlich erweichen und gibt Nino beeindruckt eine letzte Chance.