RTL und VOX feiern ABBA-Comeback

TV-News

Im November zeigt der Kölner Sender eine vierstündige Dokumentation über die schwedische Band, die dieses Jahr ihr Comeback gegeben hat. Auch bei RTL widmet man ABBA eine Sendung.

Anfang September veröffentlichte die schwedische Pop-Band ABBA ihre erste Single seit dem Jahr 1981. Ein neues Album ist für den 5. November angekündigt. Damit feiert die legendäre Band um , Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus und Benny Andersson nach 40 Jahren ihre Rückkehr. Um dies gebührend in Szene zu setzen räumen sowohl VOX als auch RTL nur wenige Stunden und Tage nach der Veröffentlichung dem Quartett jeweils Platz im Programm frei.RTL zeigt am Samstag, den 6. November um 23:25 Uhr eine neue Folge der. In der Sendung wird „Der Erfolgreichste ABBA-Song aller Zeiten“ gesucht. Im Anschluss an «Das Supertalent» und «Take Me Out» blicken Moderator Oliver Geissen und Frank Ehrlacher mit den Gästen Janine Kunze und Eloy de Jong auf die größten Disco-Klassiker und Klammerblues-Balladen der Band zurück. Auf der Showbühne stehen unter anderem Right Said Fred ("Gimme Gimme Gimme") und Suzi Quatro mit Andy Scott ("Does Your Mother Know"). Das Ende der Show ist für 1:25 Uhr geplant.Deutlich mehr Zeit widmet der Schwestersender VOX der Pop-Gruppe. Der Sender mit der roten Kugel räumt am Dienstag, den 9. November, die komplette Primetime frei und tritt in einemin Stockholm ABBA-Mitglied Björn Ulvaeus. In der 15-minütigen Sondersendung berichtet er, wie es zum Comeback kam, wie die neuen Songs entstanden sind und welche Pläne die vier noch haben. Außerdem hat man angekündigt, hinter die Kulissen des Ortes zu blicken, wo im kommenden Jahr die Band wieder auf der Bühne steht. Bekanntlich ist eine AVATAR-Show geplant, bei der die Mitglieder virtuell auf die Bühne projiziert werden.Im Anschluss geht um 20:30 Uhr die über vierstündigen Dokumentationauf Sendung, mit der man die Geschichte der Band noch einmal Revue passieren lässt. VOX möchte alles rund um die vier Buchstaben der Band zeigen, also ihre Hits, Konzerte, ausverkaufte Tourneen, die Millionengagen, das Leben als Weltstar sowie das Ende der Band im Jahr 1982. Thema soll auch das Leben der Bandmitglieder nach ABBA sein. Von ihren ganz persönlichen Eindrücken berichten unter anderem die ehemalige Visagistin Ingmarie Halling, der Kostümbildner von ABBA Owe Sandström, «DISCO»-Moderator Ilja Richter und Musiker Peter Maffay.