Ungarn ist ein zweites Zuhause

Interview

«Erzgebirgskrimi»-Star Lara Mandoki ist am Samstag in einer neuen Folge zu sehen. Wir sprachen mit der Schauspielerin über das Land und ihre aktuellen Projekte.

Es geht um die Ausbeutung von osteuropäischen Arbeitern und die Zerstörung der Umwelt durch den Einsatz von Pestiziden. Also um sehr aktuelle, relevante und wichtige Themen.Ich habe in Ungarn eine kanadisch-ungarische Serie gedreht über den Zweiten Weltkrieg, da habe ich auch ungarisch gesprochen. Es ist eine sehr spannende Erfahrung, da ungarisch für mich etwas ganze Intimes und mit der Familie Verbundenes, also immer etwas sehr Besonderes ist. Ich würde sicher gerne mehr auf Ungarisch spielen.Mein Vater stammt gebürtig aus Ungarn, meine Mutter ist in München geboren. Wir haben dort Familie und auch Freunde, insofern ist es weniger Urlaub, sondern auch ein bisschen ein zweites zu Hause.Meine Familie ist von Flucht geprägt und dieses Thema ist auf beiden Seiten sehr präsent. Insofern war ein vereintes Europa nicht immer normal, sondern ist ein hart erkämpftes Glück. Nicht nur für meine Familie, sondern für ganz Europa.Sicher. Ich liebe das Theater und wenn sich zwischen den vielen Dreharbeiten die Zeit findet, würde ich mich sehr freuen wieder einmal auf der Bühne zu stehen.Los Angeles ist das Mekka der Filmindustrie und eine sehr spannende Stadt. Das Studium hat unglaublich viel Spaß gemacht und man ist für diese Zeit wirklich in eine Welt eingetaucht, in der Sich alles um Film dreht.Also, ich denke nicht, dass die Amerikaner sehr entspannt wirken, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube auch, dass sie in erster Linie ein Tempolimit auf Grund der schlechten Straßen haben. Außerdem hat fast jedes Industrieland ein Tempolimit. Darüber sollte man sicherlich nachdenken.Wir haben in 2021 zwei Filme gedreht, die werden wohl 2022 laufen. Und zwei weitere Drehs sind für das Frühjahr 2022 geplant. Den Rest muss man sehen.Mütze ist ein sehr eigener und ein bisschen auch ein verschrobener Charakter. Ich mag sie sehr gerne und die Reisen, auf die sie in ihren Recherchen geht, machen unglaublichen Spaß.Ich finde das Lied gibt dem Film noch eine besonders unheimliche Farbe. Dieses Lied zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte. Die Dreharbeiten waren sehr schön und tatsächlich auch sehr lustig, aber wir haben im Herbst und im Winter im Sauerland gedreht und es war natürlich schon sehr dunkel und nebelig zu der Zeit. Im Wald habe ich mich nicht sehr weit von meinem Team entfernt (lacht).