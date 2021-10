Hulu-Drama macht Melanie Lynskey zum Opfer

US-Fernsehen

Die ehemalige Darstellerin aus «Two and a half Men» hat eine Rolle.

In «Two and a half Men» brachte Melanie Lynskey als Rose Hauptfigur Charlie Harper um den Verstand. Nun hat der Film- und Fernsehstar für die Hulu-Serie mit dem Titelunterzeichnet. Sie wird ein Opfer der berüchtigten Mörderin Candy Montgomery verkörpern. Sie wird Betty Gore spielen, die Lehrerin, Ehefrau und Mutter aus einer texanischen Kleinstadt, die am Freitag, den 13. Juni 1980 in ihrer Waschküche von einem Freund aus der Kirche mit dem Beil erschlagen wurdeDie dreifach für den Emmy nominierte Robin Veith («Mad Men», «The Act») hat das Drehbuch zum Pilotfilm «Candy» geschrieben, und Michael Uppendahl wird Regie führen. Beide werden die Produktion übernehmen. Nick Antosca («The Act», «Brand New Cherry Flavor») wird zusammen mit Alex Hedlund unter seiner Firma Eat the Cat als ausführender Produzent fungieren.Die titelgebende Mörderin wird von Jessica Biel gespielt. Biel und Michelle Purple werden als ausführende Produzenten für Iron Ocean fungieren. Jim Atkinson & John Bloom werden als beratende Produzenten dabei sein. Die Serie wird von UCP und 20th Television produziert.