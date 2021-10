Primetime-Check

Wie schlugen sich die Stars im «Sommerhaus»? Punktete ProSieben mit einem Spielfilm?

Das Erste punktete am Dienstagabend mitund, die beiden Serien verbuchten 4,39 und 4,67 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 15,3 und 16,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 8,9 und 8,8 Prozent auf der Uhr.undkamen nur auf 6,5 und 8,2 junge Zuschauer. Insgesamt waren 3,03 und 2,21 Millionen dabei, die Marktanteile lagen bei 12,6 und 11,4 Prozent.Das ZDF startete mitin den Abend, das Thema „Wir Wunderkinder“ wollten 2,55 Millionen Menschen sehen. Die Marktanteile des Programms beliefen sich auf 8,9 und 4,3 Prozent. Mitundverbuchte die Fernsehstation 1,95 und 3,14 Millionen, die Marktanteile wurden mit 7,0 und 12,7 Prozent ausgewiesen. Bei den jungen Leuten wurden 4,9 und 10,0 Prozent ermittelt.Sat.1 zeigte eine weitere-Ausgabe, die auf 1,04 Millionen Zuschauer kam und in der Zielgruppe 7,0 Prozent verbuchte. Das zweieinhalbstündigewollten 1,77 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil belief sich in der Zielgruppe bei 13,3 Prozent.fuhr in der Zielgruppe 14,6 Prozent Marktanteil ein.startete bei VOX mit 0,72 Millionen Zuschauern, in der Zielgruppe erzielte man 4,6 Prozent.Eine neue-Ausgabe wollten sich 0,79 Millionen Menschen nicht entgehen lassen, in der Zielgruppe verbuchte RTLZWEI 6,1 Prozent.brachte ProSieben 1,89 Millionen Zuschauer und generierte tolle 11,3 Prozent Marktanteil.enttäuschte ab 22.20 Uhr mit nur fünfeinhalb Prozent.lieferte Kabel Eins dagegen 5,6 Prozent in der Zielgruppe, insgesamt waren 1,00 Millionen Menschen dabei.