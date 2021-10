LeBron James Produktionsfirma nun 725 Millionen Dollar wert

Wirtschaft

Die Produktionsfirma SpringHill hat Minderheitsanteile an eine Gruppe von Investoren verkauft. Darunter befindet sich unter anderem auch Nike, der Ausrüster des Basketball-Profis.

Die Hollywood-Ambitionen von LeBron James bekommen einen großen finanziellen Aufschwung. James’ Unterhaltungsunternehmen SpringHill hat sich eine Private-Equity-geführte Investition gesichert, um das Wachstum des Stars der Los Angeles Lakers in den Bereichen Film, Fernsehen, Videospiele, Konsumgüter und Live-Events voranzutreiben. Dadurch wird der Wert des Unternehmens nun auf 725 Millionen US-Dollar taxiert. Über die Höhe der Anteile wurde nichts bekannt gegeben, Insider sagen aber, dass James und SpringHill-CEO Maverick Carter die Mehrheitsbeteiligung behalten.Zu den Investoren gehören RedBird Capital Partners, Fenway Sports Group und Nike, der Ausrüster von LeBron James. In der Ankündigung vom Donnerstag enthalten war auch Epic Games, das SpringHill in die Welt der Spiele einführen wird. Auch UC Investments, ein früher Teilnehmer des Unternehmens, hat seine Position ausgebaut. Die Investition wird es SpringHill ermöglichen, seine derzeitigen Geschäfte in den Bereichen IP-Entwicklung, Handel, Inhalte, Markenberatung und Live-Events erheblich auszubauen, so das Unternehmen.SpringHill wurde 2020 gegründet und ist hauptsächlich im Content-Bereich tätig. Das Unternehmen strebt jedoch an, weiter in Sektoren wie Bekleidung und Events vorzudringen, eine internationale Präsenz aufzubauen und geistiges Eigentum zu erwerben.„SpringHills Mission besteht darin, jeden Einzelnen zu Größe zu befähigen“, sagte Carter. „Wir haben dieses Unternehmen mit dem Slogan ‚More Than an Athlete‘ gegründet, der bis heute alles definiert, was wir tun. Wir sind ein unglaubliches Team aus Sportlern, Künstlern, Schriftstellern, Designern, Musikern und unzähligen anderen Schöpfern. Mit dieser neuen Gruppe von Investoren, die in ihren jeweiligen Branchen zu den Besten gehören, werden wir in der Lage sein, unsere Community und jeden Schöpfer zu befähigen, ihre inspirierendste Arbeit zu leisten und ihre ehrgeizigsten Träume zu verwirklichen.“